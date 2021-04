Puskás Ferenc szegény sváb családba született 1927. április 1-jén Purczeld Ferenc néven, később magyarosították a nevüket Puskásra. Kispesten éltek, a szoba ablaka éppen a focipályájára nézett, talán már itt megpecsételődött a kisfiú sorsa. Öcsi a házuk mellett lévő grundon a barátokkal már egészen fiatalon rúgta a bőrt, pontosabban a rongyokból és harisnyákból készített „labdát. Már ekkor barátságot kötött a szomszédban lakó Bozsik Józseffel (Cucu), aki később szintén az Aranycsapat tagja lett, és komoly sikereket ért el a sportágban. Gyerekként minden csínytevést együtt követtek el. Puskás Ferenc noha imádta a focit, de kevesen tudják róla, hogy olvasni is szeretett, főleg indián- és cowboyregényeket.

Édesapja a Kispesti AC edzője volt, igyekezett fia és barátja karrierjét is egyengetni, mivel látta bennük a tehetséget. Puskás mindössze 15 éves volt, amikor bekerült a kispesti felnőtt csapatba, holott 20 év volt a korhatár, ezért Kovács Miklós álnéven játszott, legelőször 1943 őszén. Idősebb társai ilyenkor kezdték Öcsinek szólítani, ami ráragadt, de ezekből az időkből származik a Sváb becenév is.

Csakhogy a második világháború miatt a sportélet megállt, de a fiatal focisták így is igyekeztek tovább játszani, nem akarták abbahagyni a sportot.

Puskás Öcsi a háború után meghívást kapott az újra összeálló válogatottba, de már külföldre is csábították 20-22 évesen, ő azonban maradni akart. Itthon a már Honvéd néven futó kispesti csapatban játszott, első éve alatt 50 gólt rúgott, ötször nyerték meg magyar bajnokságot, Puskás négyszer lett gólkirály.

A válogatott Aranycsapat is sikert sikerre halmozott, 1952-ben a Helsinki olimpián bajnoki címet szereztek, a kapitány ekkor már Puskás volt. Legemlékezetesebb győzelmüket a Wembley stadionban játszották az angolok ellen, akik eleinte még megmosolyogták az alacsony és szerintük kissé túlsúlyos Puskás Öcsit. Itt lőtte a focista legendás gólját, amely azóta bekerült a legtöbb futballról szóló dokumentumfilmbe, könyvekbe. „Az évszázad mérkőzésének" kiáltották ki a meccset. Puskás Ferenc időközben megnősült, és egy kislánya született.

A csapat szépen menetelt előre, mígnem az 1954-es világbajnokság döntőjét váratlanul elveszítették Nyugat-Németország ellen. Szerencsére ezután sikerült talpra állniuk, és további sikereket arattak.

Ám az '56-os forradalom mindent megváltoztatott. A Honvéd dél-amerikai túrára indult, csakhogy az MLSZ engedélye nélkül, és később a FIFA is letiltotta a túracsapatát. Csalódottan tértek vissza Bécsbe, ahol többen, köztük Puskás is úgy döntött, nem tér haza, itt marad családjával.

A legendás futballista Bécsben és Olaszországban vészelte át a kritikus időszakot, Majd ezt követően a Real Madrid szerződtette őt le. Noha voltak, akik kételkedtek benne, az akkor 31 éves Puskás még sikereket érhet el, de leadott 18 kilót, és újult erővel visszatért a pályára világklasszis futballisták közé. Luis Carniglia a csapat edzője azonban nem kedvelte őt, de a klub nem akart továbbadni rajta, mert látták a tehetségét. Miután BEK-döntőn az edző indokolatlanul kiállította a játékost, tőle váltak meg.

Puskás a Reálnál töltött kilenc éve alatt ismét bizonyította istenadta tehetségét, és csak záporoztak a gólok tőle, Magyarország után Spanyolországban is elnyerte a gólkirály címet négyszer is, immáron Pancho becenévvel. Bejárta a világot, mindenhol ismerték őt. Ám Magyarországon nagyon sokáig hallgattak külföldi sikereiről, miután '56-ban távozott, mintha megszűnt volna létezni. Csupán néhány hír szivárgott be legendás teljesítményeiről.

Miután abbahagyta az aktív futballozást, edzőként dolgozott, legnagyobb sikerét a Panathinaikosszal aratta, ugyanis az amatőr csapatot bejutatta a Bajnokok Ligája döntőjébe.

1981-ben állami engedéllyel hazatért egy öregfiúk meccs erejéig. A rendszerváltás után visszament Magyarországra, és elvállalta válogatott szövetségi kapitányi tisztségét, illetve képviselete az MLSZ-t és Magyarországot különféle nemzetközi delegációk tagjaként. Később rengeteg hazai és külföldi kitüntetést és címet kapott.

Az IFFHS, a labdarúgás statisztikáival foglalkozó világszervezet '97-ben a huszadik század gólkirályának kiáltotta ki. Sok rekrodját azóta sem döntötte meg senki.

Az egészsége sajnos idővel megromlott, az Alzheimer-kór speciális fajtájával küzdött, és 2000-től folyamatos kórházi kezelésre szorult. Lánya két unokája és három dédunokája továbbra is Spanyolországban maradt. Felesége mindvégig mellette volt, és rendületlenül ápolta. Végül 2006. november 17-én Puskás Ferenc elhunyt.