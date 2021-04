A költő is ember, még akkor is, ha a műveit iskolai ünnepségeken szavalják a gyerekek, akkor is, ha áhítattal olvassuk a köteteit, akkor is, ha zseniálisan látja és írja le a világot. József Attila is ember volt, húsból, vérből, tele kínnal, kétellyel, félelemmel, haraggal és olyan gondolatokkal, amelyeket sokak szerint nem ildomos közölni a nagyvilággal. Sőt, olyan lelki gondokkal küzdött, amelyek egész életét végigkísérték: a szeretethiánnyal, a megnemértettséggel, a szorongással és a bűntudattal. Többször megpróbált öngyilkos lenni - először gyerekként, majd gimnazistaként is – végül 1937. december 3-án Balatonszárszónál a vonat elé esett vagy a vonat elé vetette magát, ez máig tisztázatlan.



Egy biztos, József Attila zsenialitása pszichológiai problémákkal párosult, amelyek miatt szakemberhez is fordult. A kezelését Gyömrői Edit végezte - akibe a költő bele is szeretett -, állítólag ő kérte, hogy páciense jegyezze le a gondolatait, ebből született a SZÖJ, azaz a Szabad-ötletek jegyzéke. József Attila többször említi a jegyzetekben, hogy Gyömrői kérésére írta tele a füzetet, ám a terapeuta egy interjúban megcáfolta ezt...

SZÖJ – Szabad-ötletek jegyzéke

A Szabad-ötletek-jegyzéke két ülésben olyan szabad asszociációs írásokat tartalmaz, amelyek segítségével bepillantást nyerhetünk József Attila legbelsőbb gondolataiba. A szövegek műfaja nehezen meghatározható, egyesek szerint olyan, mint egy napló, mások szerint szabadvers. Témája minden, ami a költőt a megírás pillanatában foglakoztatta: gondolatok lazán összefűzött folyama, kényszerképzetek, erotikus fantáziák, kirohanások, emléktöredékek.Szókimondó, cenzúrázatlan, néhol obszcén és trágár – éppen úgy, ahogyan bármely más ember legbelsőbb monológjai.

Egyesek úgy tartják, hogy soha nem szabadott volna napvilágot látnia ezeknek az írásoknak, mert rombolóan hat a „hagyományos" József Attila képre, s megváltoztatja az emberek véleményét róla.

Az alábbiakban néhány részletet mutatunk meg a Szabad-ötletekből, s döntse el mindenki, hogy ezek alapján megváltozik-e a nézete a XX. század egyik legnagyobb magyar költőjéről. Reméljük, nem!

„Az a szerencsétlen, aki ezeket irta, mérhetetlenül áhitozik szeretetre, hogy a szeretet vissza tartsa őt oly dolgok elkövetésétől, melyeket fél megtenni."

„viszket a seggem megvakarom még pedig ott ahol én akarom

megdöglött nincs mit tenni

miért küldtek el?

Ők azalatt

basztak

lőttek

ennek már lőttek

jól bebaszott neki

kuss

míg szépen mondom

kitaposom a beledet"

„a Judit dögöljön meg!

agyonvert az a rohadt

miért fáj ma is

nem fáj

jáf

kár

rák

rokka

rokkant

rokkantak illetménye

a te anyád nem hadiözvegy

özv József Áronné

özv József Attila

sose lesz tele a füzet

dobd a sutba égesd el

fizess a Gyömrőinek s ne menj el

Palira vesz

szélhámos

becsap

kibaszik velem"

„hát hogy is lehet hogy valaki impotens legyen

sokat akar a szarka, de nem birja el a farka

az én végbelem akkora mint egy lóé

hiszen én félek a lovaktól is

nemsokára indulnom kell

mutatnom kell, hogy valaki vagyok"



„milyen szép erekcióm volt akkor, mikor a fiuknak mutattam

milyen nagy, kemény, milyen erős

mikor elsült a konyhában, megvizsgáltam az ondót: ugy véltem, fölfedeztem benne a gyereket, az „embriót"

briós

Briand"



„a nő mindenképpen megcsal – mikor csecsemő voltál, megcsalt az apáddal s most ha teljesen oda is adná magát, akkor is megcsalna a gyerekkel

csak te voltál oly szamár, hogy azt hitted, megcsalod anyádat, mikor az uccai nőhöz mentél, hogy megcsalod most a Gyömrőit

te akármit csinálsz, nem csalsz, ők akármit csinálnak, csalnak – férfi vagy

bizony férfi vagy, kárpótold magadat: ölj, ha másként nem, alattomban

szerezd kegyetlenül a pénzt s majd jó lesz az uccai nő is

gondolj arra, hogy mindenkinek megvan a maga „élet-titka" s mindjárt fölszabadulsz képzelt titkaid nyomása alól"

Mi is valójában a Szabad-ötletek? Kinek és miért készült? Ez talán a legnagyobb rejtély az írással kapcsolatban. Vajon magának jegyzetelt József Attila vagy Gyömrői Editnek? Esetleg az utókornak? Hiszen tudatosan szerkesztett műről van szó... A rejtély valószínűleg örökre rejtély marad már, ugyanis nincs köztünk József Attila, hogy megkérdezzük tőle azt, amit az irodalomórán a tanárok olyan sokszor feltettek az osztálynak egy verselemzés kezdetén : „Na, vajon mire gondolt a költő?"