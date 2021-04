Már ötven éve örvendeztet meg minket slágereivel az LGT. Az együttes 1971. április 6-án alakult, és azóta elképesztő utat járt be.

A magyar zenei élet meghatározó figurái lettek, de külföldi sikereket is magukénak tudhatnak, hiszen több turnén és fesztiválon is részt vehettek a határon túl is. Ez pedig a rendszerváltás előtt óriási lehetőségnek számított. Slágereik évtizedeket éltek túl, és a mai napig felcsendülnek a bulikban, koncerteken, fesztiválokon.

Presser Gábor most a kerek évfordulón egy nem mindennapi videót tett közzé, amely bemutatja ezt az utat.