1. A dallamos Andrés Arturo García Menéndez néven született 1956. április 12-én Kuba fővárosában, Havannában. Az édesanyja angoltanárként, az édesapja ügyvédként dolgozott.

2. Az édesanyja ikrekkel esett teherbe, de a testvére nem fejlődött ki megfelelően a méhben. Amikor megszületett, az ikertestvére teniszlabda méretű maradványa hozzá volt nőve a testéhez. Műtéttel távolították el, és a vállán egy sebhely máig emlékezteti rá.

3. Nem sokkal a születése után Fidel Castro átvette a hatalmat Kubában, és megkezdődtek a kommunista diktatúra évtizedei. A szülei az emigráció mellett döntöttek, és ötéves korában elmenekültek az Egyesült Államokba. Azóta sem tért vissza soha a szülőhazájába, noha büszke kubainak vallja magát. „Életem minden egyes napján szeretnék visszamenni. Többször meg is hívtak filmfesztiválokra. De nem tehetem meg azok emléke miatt, akik meghaltak és szenvedtek annak a rezsimnek az uralma alatt, amelyik még mindig hatalmon van a hazámban." – mondta erről.

4. A családja a floridai Miamiban telepedett le, a szülei eleinte minden lehetséges kétkezi munkát elvállaltak, hogy eltartsák a gyerekeiket. Az apja később sikeres vállalkozásba kezdett, és dollármilliókat érő, illatszerekkel foglalkozó céget épített fel.

5. A középiskolában élsportolónak számított, és profi baseball-játékos szeretett volna lenni.

6. Egy középiskolába járt a nála négy évvel idősebb Mickey Rourke-al, aki egy ideig az edzője is volt a suli baseball-csapatában. Később a legendás floridai színésztanár Jay W. Jensennél is együtt tanulták a szakmát, és máig közeli barátok.

7. Végzős középiskolás korában átesett egy olyan súlyos hepatitisz- és mononukleózis-fertőzésen, hogy fel kellett hagynia a sportolással. Ekkor kezdett el komolyabban foglalkozni a színészkedéssel.

8. A hollywoodi karrierje kezdetén mindig latino gengsztereket játszattak vele. Az áttörését hozó mozifilm, az Aki legyőzte Al Caponét esetében is ilyen szerepet kapott volna az eredeti terv szerint, de ő meggyőzte Brian De Palma rendezőt, hogy inkább az egyik zsarut játszhassa, az alakítása pedig komoly sikert aratott.

9. Szupersztárrá A keresztapa III. tette, aminek filmtörténeti jelentőségű új karakterét (Sonny Corleone fiát, Michael Corleone trónörökösjelöltjét) olyan színészeket legyőzve kapta meg, mint Val Kilmer, Charlie Sheen, Alec Baldwin és Robert De Niro. Az alakításáért Oscarra és Golden Globe-ra is jelölték.

10. Közel 40 éve, 1982 óta él házasságban a feleségével. Három lányuk és egy fiuk született.

11. Az egyik lánya, Dominik Garcia-Lovato szintén sikeres színész lett, többek között a Bűnös Miami és a Mr. Robot című sorozatokból lehet ismerős.

12. Az őt ismerők szerint igazi régivágású úriember, aki rendkívül zárkózott a magánéletével kapcsolatban. Ez többek között abban is megmutatkozik, hogy sohasem vállalt a karrierje során meztelen jelenetet.

13. Nem csak színészként, de rendezőként és producerként is aktív, és a témaválasztásai pedig ezekben az esetekben rendszerint a szülőhazájához kapcsolódnak. Így volt ez a kubai zenész Arturo Sandovalról szóló, A legendás trombitás című HBO-film esetében is, amiért Emmy- és Golden Globe-jelöléseket kapott, és az El Tropico – Az elveszett város című mozifilmben is.

14. Gyűjti a konga dobokat, a kalapokat és a svájcisapkákat.

15. A következő nagy projektje a Hemingway & Fuentes című film, ami a legendás amerikai író barátságáról szól azzal a kubai hajóskapitánnyal, aki Az öreg halász és a tenger című híres regényét ihlette. A filmben Garcia játssza majd a kapitányt, és Jon Voight az írót.