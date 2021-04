Már nagyon régen ki nem állítja egymást Keresztes Tibor, azaz Cintula és Presser Gábor. A legendás lemezlovas most elárulta, mi ennek az oka.

A Lali király CsütörTöke című internetes rádióműsorban Cintula azt mondta, hogy Presser Gábor a karrierje kezdetén külföldi slágerekből lopta az ötleteit.

"A Pressernél az volt a baj az elején, hogy minden nótájának megvolt az eredetije" - mondta a műsorban Boros Lajosnak Cintula, aki később a Blikknek részletesebben is mesélt.

"Rendszeresen jártak ki külföldre, ahol Presser elment lemezboltokba, beszerzett, amit tudott. Persze, általában olyan dalokat használt, amelyek nem szerepeltek az akkor még itthon nem nagyon ismert külföldi bandák nagylemezein. Ha nem lett volna a Magnós Klub, akkor nem is jövök erre rá. De az Illésnek is volt egy ilyen dala, bár szerintem az inkább véletlen volt. Az Add a kezed című nóta egy az egyben a Deep Purple Black Night című slágere, és ezt meg is mutattam egyszer Szörényinek. Ő meg csak nevetett" - állította a lapnak Cintula, aki Szörényivel ennek ellenére nem veszett össze, Presserrel azonban évtizedek óta nincsenek jóban.