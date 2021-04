Azért kezdett modellkedni, hogy leléphessen otthonról. Nőkkel és férfiakkal egyaránt élt szerelmi kapcsolatban. Johnny Depp oldalán nyilvános bocsánatkérésre kötelezték a hatóságok. Mindezekről, és még sok minden másról is olvashatsz cikkünkben a 35. születésnapját ünneplő Amber Heard kapcsán.

1. Amber Laura Heard néven született 1986. április 22-én a texasi Austin városában, egy internetkutató anya és egy építkezési vállalkozó apa gyermekeként.

2. A felmenői között angolok, írek, skótok, németek és walesiek is találhatók.

3. Vidéki környezetben nőtt fel Austin városa mellett. Az édesapja egyik hobbija a lótenyésztés volt, így a gyerekkora sok lovaglással, horgászattal és vadászattal telt.

4. Tizenhat éves korában a legjobb barátja meghalt egy autóbalesetben. Az addig katolikus szellemben nevelt Heard a trauma hatására elvesztette a hitét, és azóta ateistaként hivatkozik magára, aki a témában leginkább Ayn Rand és George Orwell könyveit tartja iránymutatónak.

5. Otthagyta az iskolát tizenhét évesen, és előbb New Yorkba költözve modellkarrierbe kezdett, majd onnan Los Angelesbe tette át a székhelyét, immár a színészet kedvéért.

"Mindig is színésznő szerettem volna lenni. Már a középiskolában is imádtam a színpadon lenni, de aztán a modellkedés eltérített, mert ez tűnt a könnyebb útnak ahhoz, hogy kitörjek a szülővárosomból, és világot lássak" – mondta erről.

6. Az első szerepeit klipekben kapta, például Kenny Chesney There Goes My Life és az Eisley együttes I Wasn't Prepared című dalaihoz készült videókban.

7. Élete első filmfőszerepét a Majd meghalnak Mandy Lane-ért című kisköltségvetésű horrorfilmben játszotta. A film bemutatója a 2006-os torontói filmfesztiválon volt, de ezután a forgalmazását alaposan elszúrták, és csak 2008-ban mutatták Európában, az amerikai nézőknek pedig egészen 2013-ig kellett rá várniuk.

8. A szakma és a nagyközönség így egy másik filmben, a 2008-as Ananász Expressz mellékszerepében figyelt fel rá igazán először. Az alakításáért a Young Hollywood Award elismerését is elnyerte.

9. Nőkhöz és férfiakhoz is fűzte már szerelmi viszony. Egy 2010-es interjújában beszélt erről először a nyilvánosság előtt, és akkoriban épp a fotóművésznő Tasya van Ree-vel élt kapcsolatban.

10. Egy rövid életű, de annál viharosabb házasságon is túl van már. Johnny Depp-pel a Rumnapló forgatásán ismerkedtek meg, de a színész akkor még Vanessa Paradis férje volt. Néhány évvel később viszont már semmi sem állt a szerelmük útjába, amiből rövid úton házasság is lett, majd alig két év elteltével válás, és azóta is tartó sárdobálós pereskedés.

11. Depp és Heard még a házasságuk alatt egy ausztráliai forgatás idején komoly incidensbe keveredtek, mivel a két kutyájukat engedély nélkül akarták becsempészni egy szigorú karanténszabályokkal rendelkező országba. Még annak a lehetősége is felmerült, hogy letartóztatják őket okirathamisításért, illetve elaltatják a kutyákat, de végül megoldódott az ügy egy nyilvános, meglehetősen bizarr videós bocsánatkéréssel.

12. A válása után egy ideig a techmilliárdos, jelenleg épp a világ leggazdagabb embereként számontartott Elon Muskkal randizgatott.

13. A One More Time című filmben Christopher Walken karakterének zenész lányát alakította, a szerep kedvéért pedig megtanult zongorázni és gitározni is, sőt a filmben az énekhangját is megcsodálhatják a nézők.

14. 2018 óta ő a kozmetikai óriáscég L'Oréal Paris egyik arca és globális szépségnagykövete.

15. Az utóbbi években főként a DC-Warner szuperhősfilmjeiben szerepelt, több alkalommal is eljátszva az atlantiszi királylányt, Merát. Legközelebb is Meraként láthatjuk őt viszont a forgatását hamarosan megkezdő Aquaman 2.-ben.