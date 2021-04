Vasárnap este - közép-európai idő szerint hétfőn hajnalban - 93. alkalommal adják át az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) kitüntetéseit, közismert nevükön az Oscar-díjakat. A gálát két helyszínen, a hagyományos Los Angeles-i Dolby Színházban, valamint a gála alatt is üzemelő Union Station pályaudvaron rendezik meg, a koronavírus-járvány miatt a tervezettnél csaknem két hónappal később.

A filmvilág legrangosabb kitüntetését 1927-ben alapították. Az első díjakat (hivatalos nevükön Academy Award of Merit) 1929. május 16-án a hollywoodi Roosevelt Szálloda zártkörű bankettjén 12 kategóriában adták át, Charlie Chaplin életműdíjat kapott. A mintegy 270 vendég 36 asztalnál foglalt helyet, a ceremónia alig negyedórát vett igénybe.

A díjjal járó szobrocskára 1931-ben ragadt rá az 1939-től hivatalosan használt Oscar elnevezés, mert az Margaret Herricket, az akadémia első könyvtárosát - állítólag - Oscar nevű nagybátyjára emlékeztette. A 33,2 cm magas, 3,8 kilós trófea filmtekercsen álló, teste előtt kardot tartó lovagot ábrázol, a talapzat tekercsének öt küllője az Akadémia öt ágát - színészek, rendezők, forgatókönyvírók, producerek és technikusok - jelképezi.

A díjazottak nevét - a korai lapzárta miatt - sokáig előre megkapták az újságok, ám amikor 1940-ben a bankettre érkező vendégek az egyik lapban már olvashatták is az eredményt, áttértek a lepecsételt és a helyszínen felnyitott borítékokra. Az 1932-es gálát közvetítette először a rádió, az 1953-ast a televízió. Az esemény ma már több mint 200 országban és az interneten is nézhető.

A legjobb idegen nyelvű - 2020-tól legjobb nemzetközi - film díját először 1956-ban a Federico Fellini rendezte Országúton nyerte el. A díjat 1982-ben Szabó István Mephisto, 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia című alkotása kapta meg. Az első Oscar-díjas magyar alkotás Rófusz Ferenc A légy című animációs rövidfilmje volt 1981-ben, a rövidfilm kategóriában 2017-ben Deák Kristóf Mindenki című alkotása nyert.

Az idén 23 kategóriában osztanak Oscar-díjat, most először a legjobb hangot díjazzák, összevonva a korábbi hangkeverés és hangvágás kategóriákat.

A humanitárius tevékenységet az 1956-ban alapított Jean Hersholt Humanitárius Díjjal, a kiemelkedő filmes alkotók pályafutását Oscar-életműdíjjal ismerik el. A legkiválóbb producereket elismerő, 1937-ben alapított Irving G. Thalberg-emlékdíjat nem minden évben ítélik oda.

Első színes bőrűként Hattie McDaniel nyert mellékszereplőként az Elfújta a szélben nyújtott alakításáért (1939), a legjobb férfi főszereplő kategóriában 1963-ban győzött először fekete színész, Sidney Poitier, 2001-ben lett először Denzel Washington és Halle Berry révén a legjobb férfi és női színész is afroamerikai. A legjobb film kategóriában 2014-ben diadalmaskodott először fekete rendező, a brit Steve McQueen a 12 év rabszolgaság című filmmel. Ugyanekkor lett először latin-amerikai a legjobb rendező, a mexikói Alfonso Cuarón (Gravitáció). Cuarón két éve a Romáért a rendezői, operatőri és a legjobb idegen nyelvű filmért járó szobrot is átvehette.

Női rendezőt csak egyszer díjaztak Kathryn Bigelow személyében (A bombák földjén, 2009), idén viszont A nomádok földjét jegyző Chloé Zhao és az Ígéretes fiatal nő című filmet készítő Emerald Fennell személyében két nő is esélyes a legjobb rendező díjára.

A kínai származású Zhao az első nem fehér nő, aki ebben a kategóriában jelölést kapott, korábban Bigelow mellett csak az olasz Lina Wertmüller (Seven Beauties, 1976), az új-zélandi Jane Campion (Zongoralecke, 1993), az amerikai Sofia Coppola (Elveszett jelentés, 2003) és Greta Gerwig (Lady Bird, 2017) - volt nominált. Zhao a legjobb film, vágás és adaptált forgatókönyv kategóriában, Fennell a forgatókönyvírók között és producerként a legjobb film kategóriában is izgulhat. Első női producerként Julia Philips vehette át a legjobb filmjért járó Oscart (A nagy balhé, 1973).

A rendezők közül két egymást követő évben John Ford (1940 - Érik a gyümölcs, 1941 - Hová lettél, drága völgyünk?), Joseph L. Mankiewicz (1949 - Egy levél három asszonynak, 1950 - Mindent Éváról) és a mexikói Alejandro G. Inárritu (2015 - Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje), 2016 - A visszatérő) nyert. Mankiewiczet máig egyetlenként rendezőként és forgatókönyvíróként is két egymást követő évben díjazták.

A legjobb filmek versenyébe idén a nem moziban forgalmazott, hanem streamingszolgáltatók által bemutatott alkotások is szerepelhettek. 2009 óta tíz alkotás is jelölhető, most nyolc került fel a listára, a legtöbb, tíz jelöléssel a David Fincher rendezte, fekete-fehér Mank várja a gálát.

A legjobb színésznők közt Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplője, Vanessa Kirby is izgulhat. A színészek között Chadwick Boseman posztumusz jelölést kapott, a színészek közt korábban Peter Finch-et (Hálózat, 1976) és Heath Ledgert (A sötét lovag - Joker, 2008) díjazták halála után. Az Oscarok történetében először mind az öt, a legjobb eredeti forgatókönyv díjára esélyes alkotás jelölést kapott a legjobb filmek között is.

A díj története során a legtöbb, 14 jelölést a Mindent Éváról (1950), a Titanic (1997) és a Kaliforniai álom (2016) kapta. Eddig három film - Ez történt egy éjszaka (1934), Száll a kakukk fészkére (1975), A bárányok hallgatnak (1991) - győzött mind az öt fő kategóriában (legjobb film, férfi és női főszereplő, rendezés, forgatókönyv).

A leghosszabb Oscar-díjas film Ezra Edelman csaknem nyolcórás O.J.: Egy amerikai hős című dokumentumfilmje, amely 2016-ban nyert.

Az élő filmesek között a legtöbb Oscar-jelöléssel John Williams zeneszerző büszkélkedhet, aki tavaly 52. nominálását kapta (Star Wars: Skywalker kora), ő az egyetlen a díj történetében, akit - 1967-óta - hét évtizeden át jelöltek az aranyszobrocskára - írja az MTI.