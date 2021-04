Idén Lékai-Kiss Ramóna és Till Attila vezetik majd az idei Oscar-díj átadó élő közvetítését a Moziverzumon. Ramóna nagyon izgatott, eddig is szerette volna mindig végignézni az Oscar-díj átadást, de eddig mindig elaludt rajta.

Április 25-én éjszaka, már 23:45-től érkeznek Tillához és Ramihoz a stúdióvendégek, szakértők, akikkel a kulisszatitkokról, esélyekről beszélgetnek. A nemzetközi díjátadót magyar idő szerint április 26-án, hétfőn hajnali 2-kor kezdődik.

Egész életemben úgy készültem az Oscarra, hogy végignézem. Popcornt készítettem be a tévé elé, gyakran még bulit is szerveztem az estére, de a végére mindig elaludtam. Ebben az évben végre végig ébren leszek"

- mesélte Ramóna nevetve a Borsnak, akinek a legnagyobb kedvencei a Star Wars-filmek.

Az idei Oscar-díj átadó rendhagyó lesz, hisz valójában nem is díjátadó, a nyertesek nem kapják meg azonnal a díjaikat. A műsor készítői ettől függetlenül nagyszabású show-t ígérnek olyan sztárfellépőkkel, mint Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt és Reese Witherspoon.

Lesz olyan színész, rendező, aki otthon izgulja végig a gálát mint az idei Golden Globe, vagy Bafta esetében. Más Londonban, megint más a helyszíneken, de a szobrocskákat nem szállítják ki még csak a közelébe sem a nyerteseknek, nehogy idő előtt kiderüljön, hogy ki kapja"

- mesélte a műsorvezető.

Idén ismét szurkolhatunk egy magyar filmnek is, ugyanis az idei jelöltek között a legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is versenyez Mundruczó Kornél és Wéber Kata Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért.