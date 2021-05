A Föld egyik legmagasabban fekvő, leginkább elzárt régiója Tibet, ami emellett még a különleges kultúrája okán is mindig titokzatosnak számított a külvilág számára. A filmesek fantáziáját is örökösen mozgatta, noha a speciális adottságai miatt kevés alkotás játszódhatott Tibetben. A most mozikba érkező Lufi apropóján listára gyűjtöttük a téma emlékezetes mozijait.