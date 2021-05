...Lincoln elnök és Tom Hanks rokona? Clooney üknagymamájának nagyanyja volt ugyanis az amerikai történelem egyik legjelentősebb elnökének, Abraham Lincolnnak az anyai nagynénje. Ugyanezen az ágon, Lincoln édesanyján keresztül Clooney sokadik unokatestvérként rokon Tom Hanksszel is.

...szerepelt az édesapjával egy filmben? George Clooney nem színészcsaládba született, de a szórakoztatóipar egyik szülőjétől sem állt távol: az édesanyja korábban szépségkirálynő volt, az édesapja pedig tévés műsorvezetőként dolgozott. A Műkincsvadászok című rendezésében pedig az édesapjának, Nick Clooneynak adta a saját maga idősebb verziójának szerepét a film utolsó képkockáin.

...az unokatesójának köszönheti élete első filmszerepét? Ez az unokatestvér nem más, mint a remek karakterszínész Miguel Ferrer, akit a legtöbben talán a Twin Peaks és az NCIS: Los Angeles sorozatokból ismerhetnek (és aki a Cyrano de Bergerac címszerepe révén Oscar-díjas Miguel Ferrer fia). Ő ajánlotta be az akkor 21 éves Clooneyt háttérszereplőnek az And They Are Off című filmjébe.

...egy ideig Travolta feleségével, egy ideig pedig egy malaccal lakott együtt? Pályakezdő színészként közös albérleten osztozott John Travolta későbbi feleségével, Kelly Prestonnal. A régi szép idők emlékére pedig később Prestontól kapott egy Max nevű kismalacot, ami 18 éven át a szeretett háziállata lett.

...a barátainak dollármilliókat ajándékozott? Már híres színészként egy alkalommal a 14 régi barátját meglepte egy-egy bőrönddel, melyek mindegyikében 1-1 millió dollár lapult. Azt mondta, így akarta meghálálni a barátságukat, és azt a segítséget, amit fiatal (és sokszor esti szállás nélküli) színészként kapott tőlük.

...az első sikereit mind dokis sorozatoknak köszönhette? Az első jelentősebb színészi munkáját az E/R című orvosos komédiaszéria hozta el, nagy sztárrá pedig a Vészhelyzet (eredeti címén: ER) kórházi drámasorozat tette.

...még akkor is divatot teremtett, amikor direkt bénán akart kinézni? Az Alkonyattól pirkadatig veszélyes bűnözőjének szerepéhez kitalált egy olyan hajviseletet (az ún. Ceasar-frizurát), amivel a karaktere bomlott lelkiállapotát akarta érzékeltetni. Rajta azonban még ez is olyan jól állt, hogy egy ideig felkapott trend lett belőle.

...a forgatókönyv elolvasása nélkül is vállalt el filmet? Méghozzá az Ó, testvér, merre visz az utad? címűt, és amiatt, mert akkora rajongója volt a filmet készítő Coen testvéreknek, hogy mindenképp dolgozni akart velük. Az együttműködés pedig olyan jól sikerült, hogy azóta Clooney rendszeresen visszatérő szereplője a Coen-filmeknek (Kegyetlen bánásmód, Égető bizonyíték, Ave, Cézár!).

....hatalmas rajongója a South Park sorozatnak? Emiatt aztán addig kilincselt a széria alkotóinál, míg Trey Parkerék az egyik részben neki adták egy homoszexuális kutya hangjának szerepét, majd a South Park mozifilmben egy baleseti sebészt is ő szinkronizált. Ez persze nem tartotta vissza Parkeréket attól, hogy Clooney politikai nézetein poénkodjanak a sorozatban és az Amerika Kommandó című filmjükben, de a színész szerint azon lenne megsértődve, ha nem így tettek volna.

...maga is óriási mókamester? Egy alkalommal titokban kicserélte Brad Pitt kocsiján a rendszámtábláját egy „Fuck Cops", azaz „B*****K MEG A ZSARUK" feliratúra. Nem meglepő módon hazafelé menet Pitt kocsiját félreállították a rendőrök.

...Oscar-rekordot is tart? Ő az egyetlen ember a világon, akit hat különböző kategóriában jelöltek a díjra. Eredeti forgatókönyvért (Good Night, and Good Luck), rendezésért (Good Night, and Good Luck), mellékszereplőként (Sziriána), főszereplőként (Michael Clayton, Egek ura, Utódok), adaptált forgatókönyvért (A hatalom árnyékában), és producerként (Az Argo-akció). Ezek közül kettőt meg is nyert, a Sziriánáért és Az Argo-akcióért.

...fogadást kötött a gyerekeire? Egészen pontosan arra, hogy nem lesznek gyerekei. Fiatalon ugyanis Clooney átélt egy nagyon balul sikeredett házasságot a színésznő Talia Balsammal, és utána esküdözött, hogy sosem nősül meg többet. Michelle Pfeiffer és Nicole Kidman viszont biztos volt benne, hogy ez másképp lesz, ezért 10 ezer dollárt tettek fel arra Clooney ellenében, hogy utóbbinak 40 éves kora előtt gyereke születik. Ez nem jött be, így a 40. születésnapja után küldték is a csekket, de Clooney felajánlott egy újabb fogadást dupla vagy semmi alapon az 50. születésnapjáig. A színésznők ezt is elvesztették, hisz végül Clooney csak 53 évesen vette el az emberi jogi ügyvéd Amal Alamuddint, és 56 éves korában lett egy ikerpár apukája.