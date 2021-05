Tóth Andi a már-már megbotránkoztató fotói mellé, most kijött új dalával is, amiben saját életéről vall. Egy reggeli műsorban beszélgetett róla Bereczki Zoltánnal, aki megfogalmazott némi kritikát is. Reméljük, ebből nem lesz olyan botrány, mint anno Tóth Gabival.