...a modellkedést a családból hozta? Noha soha nem ez volt az első számú tevékenysége, de 12 éves kora óta kamatoztatja az előnyös külsejét modellként is. A szakmába nem volt nehéz bekerülnie, hiszen az édesanyja egy modellügynökség tehetségkutatójaként dolgozik.

Saját bevallása szerint egyébként sohasem számított igazán sikeres modellnek, pláne miután megférfiasodva elvesztette az „androgün" kisugárzását. Persze híres színészként már egészen más okból is foglalkoztatják a divatügynökségek, mint például a Dior, aminek ő az egyik arca és márkanagykövete immár 2013 óta.

...ha nem megy színésznek, ma zenész lenne? Sőt, egészen sokáig eszébe sem jutott a színészkedés, az iskolában egy drámatanár kimondottan el is tanácsolta tőle. Zongorán és gitáron viszont négyéves kora óta játszik, húszéves kora körül pedig rendszeresen fellépett londoni kocsmákban a dalaival szólóban, vagy a Bad Girls nevű együttesével. Később a filmjeiben is többször fakadt dalra, az Alkonyat filmzenéi közül pedig a Never Think és a Let Me Sign című dalok az ő szerzeményei.

...12 évesen pornómagazinokat árult? Egy postai újságostól lopta őket, és a suliban adta tovább a többi gyereknek jó pénzért. Miután kiderült a turpisság, kirúgták, és drága magánsuliba kellett mennie. Az első filmes szerepeiből befolyó gázsik a tandíjai törlesztésére mentek el.

...azért került a Harry Potter-filmekbe, mert egy másikból kivágták? Élete első filmszerepét a Hiúság vására című kosztümös moziban játszotta, de a végső változatból kivágták az összes jelenetét. Ezzel Pattinson is csak a film díszbemutatóján szembesült, az őt beválogató castingügynök pedig olyannyira szégyellte magát, hogy beajánlotta őt cserébe a Harry Potter-filmekbe. Akik pedig kíváncsiak Pattinson szereplésére a Hiúság vásárában, a DVD-kiadáson megtekinthetik a kimaradt jelenetek között.

...3000-ből utolsó volt az Alkonyat szereplőválogatásán? A Harry Potter-filmek sikere ellenére nem kapkodott érte egy ideig a Hollywood, és még az is felmerült benne, hogy felhagy a színészkedéssel. Ekkoriban a szereplőválogatásokra felvételeket küldözgetett magáról Amerikába, és az egyikre behívták személyesen is. A szerepet nem kapta meg, de ha már épp Los Angelesben volt, beugrott egy másik válogatóra is, amiről csak annyit tudott, hogy vámpírfilm. 3000 jelentkező közül őt hallgatták meg utoljára, mielőtt megkapta Edward szerepét az Alkonyatban.

...számára az Alkonyat nem csak a világhírt, de a szerelmi csalódást is elhozta? A főszereplőtársával, Kristen Stewarttal jó darabig álompárt alkottak nemcsak a filmvásznon, de az életben is. A Hófehér és a vadász forgatásán azonban Stewart összejött a film rendezőjével, és a megcsalás ráadásul roppant kínos módon, lesifotósok révén lepleződött le. Pattinson és Stewart szakítottak, de később még egyszer rövid időre újra összejöttek. Pattinson jelenleg az angol modell és színésznő Suki Waterhouse partnere.

...részegen vett részt egy forgatáson? Pattinson egy ideje sokkal inkább előnyben részesíti a kisebb, különlegesebb produkciókat a hollywoodi blockbusterekkel szemben, sőt óriási filmmániásként gyakran ő maga jelentkezik az egyedi látásmódú rendezőknél, hogy szívesen dolgozna velük. Így történt ez A világítótorony esetében is, amiben Willem Dafoe oldalán játszott, és amiben többször kellett részeget alakítania.

Ő viszont a valóságban is berúgott, amivel teljesen kiakasztotta a színésztársát – a végeredmény viszont hiteles lett, még a köztük feszülő ellenszenv eljátszásában is.

...úgy rázta le egy rajongóját, hogy elvitte vacsorázni? Egy spanyolországi forgatás idején egy megszállott női rajongója folyamatosan a szállása környékén ólálkodott, és nem lehetett sehogy sem elküldeni. Pattinson viszont amúgy is unatkozott, így elhívta magával vacsorázni a nőt. A vacsora alatt pedig kiöntötte neki a panaszos lelkét az életéről és a problémáiról, mely élmény következtében a nő soha többet nem bukkant fel.

...bálványa és példalépe Jack Nicholson? A kedvenc filmje tőle a Száll a kakukk fészkére, amit kamaszként rendszeresen újranézett, és mindenben utánozni próbálta Nicholsont. Úgy öltözködött, mint ő, megpróbált úgy beszélni, mint ő, és máig óriási tisztelője.

...denevérként kapta el a koronavírust? Legközelebb Batman szerepében láthatjuk őt a mozivásznon, a film forgatásán pedig megfertőződött koronavírussal, alig néhány nappal a felvételek megkezdése után. A forgatás természetesen leállt, de Pattinson felgyógyulása után sikeresen be tudták fejezni a filmet, ami jelen állás szerint 2022 márciusában kerül majd a nézők elé.