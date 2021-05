...rokonságban áll fél Hollywooddal? Nem csak a rendezőlegenda apuka Francis Ford Coppola révén, de többek között Nicolas Cage és Jason Schwartzman is az unokatestvére, a nemrég 75. születésnapját ünneplő Talia Shire a nagynénje, de még a nagypapája, Carmine Coppola is Oscar-díjas zeneszerző volt. És akkor még nem beszéltünk azokról, akik különféle házasságok révén kerültek rokoni kapcsolatba vele, mint az Oscar-díjas Spike Jonze rendező, David Shire zeneszerző, vagy Jack Schwartzman producer.

...az egyetlen Al Pacino mellett, aki A keresztapa mindhárom részében szerepelt? Az első részben még csecsemőként látható a filmvégi keresztelős nagyjelenetben. A második epizódban bevándorló kislányként statisztált, a harmadik filmben viszont már nagyon fontos szerepet kapott, noha ezt egyáltalán egyáltalán nem tervezte. Michael Corleone lányát és örökösét ugyanis eredetileg Winona Ryder játszotta volna, de ő közvetlenül a forgatás előtt idegösszeroppanást kapott, és Francis Ford Coppola a lányát kérte meg, hogy ugorjon be erre a filmtörténeti szerepre.

...egy ideig Dominónak hívatta magát? Tinédzserként kitalálta magának a Domino művésznevet, mert ezt roppant glamúrosnak találta. Ezen a néven szerepelt például Tim Burton Frankenweenie című legendás filmjében, vagy a papa olyan rendezéseiben is, mint A kívüllálók, a Rablóhal és a Gengszterek klubja.

...egyszerre volt ihletője és szereplője a Star Warsnak? A keresztapa azon bizonyos keresztelős jelenete ihlette A Sith-ek bosszújának leszámolását a Jedi renddel. Sofia Coppola színésznőként pedig Amidala királynő egyik udvarhölgyét alakította a Baljós árnyakban.

...sosem akart színésznő lenni? Hiába a híres família és a sok nevezetes filmszerep, Sofia Coppolát mindig is jobban izgatta a kamerák mögötti alkotómunka, ezért aztán inkább a filmrendezői karriert választotta. Már az Öngyilkos szüzek című debütáló rendezésével is széles körű elismerést váltott ki, amikor pedig az Elveszett jelentést is elkészítette, már senki sem csak Francis Ford Coppola lányaként beszélt róla.

...számos Oscar-rekordot tart? Az Elveszett jelentésért három kategóriában is jelölték (legjobb film, rendezés, eredeti forgatókönyv), amelyek közül a forgatókönyvért járó díjat haza is vihette. Ő lett az első amerikai nő, akit rendezőként Oscarra jelöltek, és mindössze a harmadik nő a történelemben, aki ilyet elért. A díjával pedig a családja immár harmadik generációja szállított legalább egy Oscart, amire rajtuk kívül csak a Hustonok voltak képesek (Anjelica Huston, JohnHuston, és Walter Huston révén).

...szereti a nagyon kreatív pasikat? Egy ideig Quentin Tarantinóval élt párkapcsolatban, az első férje pedig a fantasztikus fantáziájáról közismert rendező, Spike Jonze (Egy makulátlan elme örök ragyogása, A John Malkovich menet) volt. 2011 óta a Phoenix együttes francia énekese, Thomas Mars a férje, két gyerekük született.

...kedvenc zenekara nem a férjéé? Otthon ezt már biztosan megbeszélték, de Sofia Coppola kedvenc együttese nem a Phoenix, hanem a Chemical Brothers. Az Elektrobank című klipjükben szerepelt is.

...divat terén is tevékeny? Már 15 évesen a Chanem divatháznál gyakornokoskodott, és a divat egész életében fontos maradt számára – erről a Marie Antoinette című rendezésében is megbizonyosodhattunk. De indított saját street fashion márkát is Milkfed néven, tervezett táskákat a Louis Vuitton számára, Marc Jacobs pedig róla nevezte el a The Sofia Bag márkát.

...az Elveszett jelentés után most újra Bill Murray-vel dolgozott? A világjárvány idején az interneten bemutatott Felkeverve című rendezésében a komikus egy olyan öreg nőcsábászt alakít, aki megpróbál segíteni a házassági válságba jutott lányának.