A Jóbarátok az a sikersorozat, amit a mai napig nem tudunk megunni. Az örökzöld poénokon bármikor jókat nevetünk még akkor is, ha már kívülről tudjuk őket. De vajon azt is tudjuk, hogy kik azok a magyar színészek, akiknek a hangján megszólal Monica, Phoebe, Rachel, Joey, Chandler, és Ross?

A Jóbarátok, készítésekor még sem a színészek, de maguk az alkotók sem sejtették, hogy ilyen hatalmas sikere lesz sorozatnak. Az amerikai komédia hat New Yorkban élő fiatal vicces hétköznapjait szerette volna bemutatni. Ami annyira jól sikerült, hogy már az első epizódok is rekord számú nézőt ültettek a tv képernyője elé.

Amerikában 1994. szeptemberében került adásba az első rész, majd kerek tíz évvel később a nézők nagy bánatára 2004. májusában vetítették az utolsó epizódot. Hazánkban ez egy picivel, egészen pontosan két évvel később következett be. 1996-ban lépett be az életünkbe az a hat főből álló baráti társaság, akiket a legtöbb ember szinte a családtagjaként tart számon. Ráadásul 1996 óta nincs olyan ma élő generáció, aki ne tudna legalább egy ominózus poént bármikor fejből idézni.

A hazai sikerhez határozottan hozzájárul az is, hogy tökéletes szinkronhangokat válogattak a karakterek magyar nyelvű megszólaltatásához. A végső döntés Mohácsi Emil szinkronrendező érdeme. Ám a legtöbben, ha meghallják a hat szinkronhang egyikét automatikusan a Jóbarátok szereplőivel azonosítják őket. Megmutatjuk, hogy hogy néznek ki valójában a New Yorki fiatalok hangját adó magyar színészek.

Monica Geller: Kiss Erika

Kiss Erika 1962-ben született, elsőként a Népszínház, majd a Budapesti Kamaraszínház tagja volt, ahol zenés és prózai darabokban szerepelt. Néhány televíziós játékfilmben is kipróbálta magát, de az évek alatt világossá vált, hogy az ő útja a szinkronszínészet. Hosszú évek óta már csak ebben a műfajban dolgozik, egyre ritkábban vállal színpadi előadásokat. Hangja olyannyira eggyé lett a Monicát játszó Courtney Cox hangjával, hogy szinte minden filmben és sorozatban ő szólaltatja meg a világhírű színésznőt.

Phoebe Buffay: Nyírő Bea

Beát 1989. és 1990.között főként a józsefvárosi Népszínházban láthattuk, majd a Thália Színház társulatát erősítette. Az elmúlt években pedig a Tura Ida társulat színésznőjeként állt színpadra. Arca a színházi játékokon kívül a Bástyasétány 77 című magyar filmből lehet ismerős, hangja viszont számtalan külföldi sztáré volt már a pályafutása alatt. Lisa Kudrow-t nem csak a Jóbarátok lökött Phoebeje-ként szólaltatta meg, hiszen még hat mozifilmben is ő kölcsönözte a szőke színésznő magyar hangját.

Rachel Green: Kökényessy Ági

Ági, az egyik legismertebb hangú magyar szinkronszínésznő. Megszámolni is sok, hogy hány külföldi színésznőnek (Reese Witherspoon, Lucy Liu ) adta már kölcsön a magyar hangját, ám a legtöbben mégis a Rachelt alakító Jennifer Anistonnal azonosítjuk. Kökényessy Ági 1989-ben végzett a Színház-és Filmművészeti Főiskolán, diplomaszerzése óta pedig a Madách Színház társulatának a tagja. Színházi szerepei mellett felbukkant az ikonikus magyar sorozatban, a Szomszédokban is. Aniston nem csak a Jóbarátokban de további tizenkét mozifilmben is Ági hangján volt hallható.

Joey Tribbiani: Holl Nándor

Holl Nándor szinte pályafutása eleje óta csak szinkronszínészettel foglalkozik. 1983-tól egészen 85-ig ugyan próbálkozott stúdió munkákkal az Újszínházban, de neve hallatán azonnal a szinkronhangja jut az eszünkbe. Amihez elsőként Matt LeBlanc arcát társítjuk. Joey karakterében olyannyira megtalálta önmagát, hogy a Joey című sorozat szinkronizálásakor egyértelmű volt, hogy csak az ő száján keresztül szólalhat meg a kissé ütődött amerikai. A Jóbarátok mellett hallhattuk meg a Star Trekben, a Csillagkapuban sőt még a Dr. House-ban is.

Chandler Bing: Sinkovits-Vitay András

A színészre szintén színész édesapja Sinkovits Imre hagyta rá a jellegzetes orgánumát és persze az ehhez dukáló tehetséget is. Színész évei alatt látható volt a Kisváros című hazai sorozatban is. Ám hamar szakított a színpaddal és a filmes forgatásokkal is, úgy érezte, hogy a szinkron színészetben tud leginkább kiteljesedni. Matthew Perryt a sorozat kissé abszurd és néha morbid humorú Chandler Bingjét azért is tudta tökéletesen megszólaltatni, mert neki is hasonló stílusa van és imádja az idióta poénokat. Talán ennek köszönhető, hogy nem csak a vicceskedő figurát de a színészt is nagyon megszerette, hiszen Perry azóta is az ő hangján szólal meg.

Ross Geller: Galambos Péter

A paleontológust alakító Ross magyar hangját mindenki csak Galambnak becézi, és az sem titok róla, hogy nem végezte el a Színművészeti Főiskolát mivel két év után kirúgták onnan. Karakteres és egyedi hangja miatt azonban 1993 óta sikeres szinkronszínész. Hallhattuk a Vészhelyzetben és a Dallasban is. Galamb és Ross akár testvérek is lehetnének hiszen mindketten sajátos humorérzékkel bírnak, és környezetük olykor egyáltalán nem érti meg őket.