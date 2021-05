...egyszerre örmény és indián származású? Cherilyn Sarkisian néven született, és a jellegzetes hangzású vezetéknév nem véletlen: az édesapja örmény volt. Az anyai ágon angol, német, ír, holland, francia, sőt távoli cseroki indián ősökkel is rendelkezik.

...gyerekkorában az árvaházat is megjárta? Meglehetősen zűrösen alakult a gyerekkora, például a szülei háromszor házasodtak össze egymással, és háromszor váltak el. A zűrös viszony közepette Cher édesanyja a teherbe esése után az abortuszt tervezte, és nem sokon múlott, hogy egyáltalán megszületett a popzene későbbi királynője. Később az anyja még több alkalommal férjhez ment más férfiakhoz, a köztes időkben pedig egyedül nevelte a gyerekeit sanyarú körülmények közepette. Sőt, egyszer annyira elfogyott a pénze, hogy a lányát árvaházba adta néhány hétre, aki így legalább ellátást kapott addig. Ezalatt is minden nap találkoztak, de mindkettejük számára így is traumatikus emlék maradt az eset.

...milyen jelmondattal éli az életét? A sok nehézség ellenére az édesanyjával örök szeretet fűzte össze őket, és nála autentikusabb személytől nehezen is kaphatott volna olyan útravalót, ami minden probléma esetében jó tanácsként szolgált a számára. Így szól: „Ha valami nem fog számítani 5 év múlva, akkor az nem számít."

...milyen képességzavarral küzdött egész életében? Már 30 éves is elmúlt, amikor a diszlexiáját végre igazából diagnosztizálták. Nem csoda, hogy az iskoláiban tanulási nehézségekkel küzdött, és már 16 évesen otthagyta a sulit, hogy belevágjon a szórakoztatóipari karrierbe. Igaz a döntésében az is szerepet játszhatott, hogy a diáktársai visszaemlékezései szerint már ekkor biztos volt benne, hogy sztár lesz belőle, és ebben ugyanolyan biztosak voltak az őt ismerők is.

...élete szerelme mellett először házvezetőnő volt? Az akkor még csak tizenéves, de a showbusiness köreiben már forgolódó Chert egy barátnője mutatta be a zenész Sonny Bonónak, aki felkarolta a tehetséges lányt, de eleinte csak bejárónői munkát tudott neki adni. Később beszervezte háttérénekesnek is produkciókba, és szerelem is szövődött kettejük között, amely házasságban végződött. A férfi inkább Cher szólókarrierjét támogatta volna, de az énekesnő ekkor még rendkívül lámpalázas lett egyedül a színpadon, így együtt kezdtek el fellépni. Az első dalaik Ceasar and Cleo néven nem arattak túl nagy sikert, de amikor Sonny and Cher névre váltva kiadták az első albumukat, az már a toplisták élére került.

...a nála 16 évvel fiatalabb Tom Cruise fejét is elcsavarta? Sonny Bonóval 11 évig éltek házasságban, és utána Cher szólóban folytatta, a színpadon és az életben is – utóbbi esetben csak egy rövid második házasság után, ami Gregg Allman rockzenészhez fűzte. De a nyolcvanas és kilencvenes években már Cher az amerikai showbusiness egyik legmozgalmasabb szerelmi élettel rendelkező sztárjának számított, olyan partnerekkel, mint Gene Simmons, Eric Clapton, Warren Beatty, Tom Cruise, Val Kilmer, Ray Liotta, Richie Sambora vagy Eric Stolz.

...csak addig akart tetkós lenni, míg az menő nem lett? 1972-ben tetováltatott először a testére, és ez akkoriban még botrányos tettnek számított egy élvonalbeli sztártól, meg is kapta érte rendesen a magáét a korabeli sajtótól. A 2000-es években viszont eltávolíttatta a korábbi tetoválásait, és így kommentálta az esetet: „Amikor ezek készültek, csak a rossz lányok csináltak ilyesmit: én, Janis Joplin, meg a motoros csajok. Manapság már nem jelent semmit."

...milyen botrányt kavart egy szexi videoklipjével? Az If I Could Turn Back Time minden idők egyik legpajzánabb klipje lett, amiben Cher egy hadihajón, felhergelt tengerészek és égnek meredő ágyúcsövek között egy testét alig takaró, csíknyi ruhában adta elő a dalt. Ez pedig a korabeli tévéknek a legtöbb esetben sok volt, még az MTV is levette a műsorról a tiltakozások miatt.

...milyen hihetetlen rekordokat tart? Ő az egyetlen előadó, akinek hat(!) különböző évtizedben is vezette dala a legrangosabb Billboard toplistát Amerikában. Ő minden idők legtöbb toplistát vezető dalával rendelkező női énekese. Barbra Streisand mellett ő az egyetlen, aki Oscar-díjat is nyert (a Holdkórosok című filmért), és toplistát vezető dalt is énekelt. Sőt, ő minden idők legrövidebb nevű Oscar-díjasa is.

...miért fél a rajongóktól? Egy jó ideje már nem szeret autogramot osztogatni, és a rajongói közelébe menni koncerteken sem. Ennek egy szörnyű élmény az oka, amikor egy Broadway-előadása után éppen hazafelé sétált, amikor egy férfi lépett oda hozzá. Az énekesnő megállt, hiszen azt hitte, a férfi gratulálni akar neki, de ő megragadta a karját, bevonszolta egy sikátorba, és közölte vele, hogy megöli. A sztár élete egy pillanaton múlt, szerencséjére két igazi rajongó észrevette őket, és odarohantak segíteni.