...eredeti neve micsoda? Bizony nem Bob Dylan, hanem valami teljesen más: Robert Allen Zimmerman néven született 1941 május 24-én a Minnesota állambeli Duluth városában, egyik ágon ukrajnai, másik ágon litvániai zsidó bevándorlók leszármazottjaként. A hetvenes évek végén áttért a keresztény vallásra, sőt ilyen tematikájú albumot is kiadott. Az ezredforduló környékén aztán újra érdeklődni kezdett a zsidó tanítások iránt a lubavicsi haszid irányzat mentén, de saját elmondása szerint semmilyen vallásnak nem követője már.

...miért rúgatta ki magát egy nyúl miatt a suliból? Meglehetősen lógós srácnak számított: 10 és 18 éves kora között hétszer szökött meg otthonról. Az egyetemi évei jelentős részét inkább helyi vendéglátó egységekben töltötte, és végül azért rúgták ki, mert az órákon a tankönyv helyett Kant filozófiai műveit olvasgatta, illetve nem volt hajlandó részt venni egyik természettudományi óra keretében egy nyúl boncolásán, mert túlságosan kegyetlennek érezte.

...művészneve honnan jön? Arra gyorsan rájött, hogy a Zimmerman túl hosszú, és kevéssé menő hangzású, ezért aztán egy ideig a középső nevét, az Allent használta a fellépéseihez. De az Allen hangzásával is elégedetlen volt, elé akart tenni egy D hangot, majd beugrott neki a kedvenc költője, Dylan Thomas erre rímelő neve. A Bob pedig a saját eredeti keresztneve, a Robert közkeletű becézése. Miután kirúgták az egyetemről, és stoppolva New Yorkba utazott szerencsét próbálni, útközben megállt egy okmányirodánál, és hivatalosan is Bob Dylan lett belőle.

...már kétszer is a halál torkából tért vissza? 1966. július 29-én olyan súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy utána három évig tartott a felépülése, és az épp csúcson lévő karrierje is szünetelt ez idő alatt. 1997 májusában pedig egy európai turnén egy ritka gombás fertőzés olyan súlyos szívizomgyulladást okozott nála, hogy csak a gyors orvosi segítség mentette meg az életét.

...vitte bele a drogozásba a Beatles tagjait? Első amerikai turnéjuk idején, 1964-ben a liverpooli srácok New Yorkban összehaverkodtak Dylannel, aki megismertette velük a füvezés adta élményeket. Később is jóban maradtak, sőt híres zenészek között meglepő és szokatlan módon Dylan szerepel a Beatles egyik albumának (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band) borítóján is.

...az egyik leghíresebb dalát teljesen részeg zenekarral vette fel? A később klasszikussá vált Rainy Day Women # 12 & 35 című szám felvétele előtt leitatta és befüveztette az összes zenészét, mert kaotikus hangzást akart elérni. Sőt, még ez sem volt elég, és a dalt végül úgy rögzítették, hogy a zenészek egyike sem a saját hangszerén játszott közben.

...elrabolta és céltáblának használta Andy Warhol egyik festményét? Mégpedig bosszúból, amiért Warhol műtermébe lépve azzal szembesült, hogy a híres pop-art művész épp az engedélye nélkül filmezte Dylan akkori barátnőjét, a modell-színésznő Edie Sedgwicket. Felkapott egyet Warhol képei közül „fizetségképp", majd otthon dartsot dobált bele, később pedig elcserélte egy kanapéra.

...az egyetlen élő ember, aki Oscar- és Nobel-díjat is nyert? A legrangosabb filmes elismerést a Wonder Boys – Pokoli hétvége betétdaláért nyerte el, a Nobelt pedig a dalszövegírói-irodalmi munkásságáért. (A történelem során rajta kívül még a klasszikus brit drámaíró, G. B. Shaw volt birtokosa mindkét díjnak.) Dylan egy másik elképesztő rekordot is tart: több mint 3000 zenész adott már ki Dylan dalaiból saját feldolgozást.

...annyira sokarcú, hogy még az életrajzi filmjében sem egyvalaki játszotta? 2007-ben készült róla az I'm not there – Bob Dylan életei című rendhagyó életrajzi mozi, aminek egyes fejezeteiben hét különböző színész játszotta el őt, köztük óriási sztárokkal, sőt egy színésznővel is (Heath Ledger, Christian Bale, Ben Whishaw, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Cate Blanchett).

...egyik fia is híres zenész lett? Bob Dylan kétszer élt házasságban, és összesen hat gyermek apja (közülük az egyiké örökbefogadott). A gyerekei közül ketten is a nyomdokába léptek a szórakoztatóiparban: Jesse Dylan rendező lett, számos híres klippel és többek között egy Amerikai Pite-filmmel a munkásságában, Jakob Dylan pedig rocksztárként a The Wallflowers együttes frontembere.