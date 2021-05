Ilyen többek között a Nádasdladányban található a Tudor-stílusú Nádasdy-kastély, mely három vérfagyasztó alkotásnak is forgatási helyszíne volt. A kastély csarnokát parádésan rendezték be; a falakon a Nádasdy család felmenőinek egészalakos festményei feszítenek, az óriási kovácsoltvas csillár, a hatalmas márványkandalló és a kandeláberek együttese és a sötétbarna, fából faragott berendezésű könyvtár filmbe illő - írja a travelo.

Ezt fedezték fel a filmrendezők is. Itt forgatták a három évadot megélt Borgiák című 2011 és 2014 között futott kanadai–magyar–ír televíziós sorozatot, vagy a 2013-as, amerikai-brit Drakula-sorozatot, ami Bram Stoker azonos című regényén alapult. De a Nádasdy-kastély volt a 2003-ban bemutatott Underworld című amerikai-német-magyar-angol készítésű, vámpíros filmsorozat első részének forgatási helyszíne is, melyben Kate Beckinsale játsza a főszerepet. Érdekesség, hogy a kastély alagsorában még most is láthatóak a forgatásokkor keletkezett jókora piros művérfoltok.

