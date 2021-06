1. Illegális bevándorlóként élt évekig.A kanadai Albertában született egy katona apa és egy bérszámfejtő anya gyermekeként. A három lánytestvéréből az egyik, Kelli Fox szintén ismert televíziós színész lett. Amikor pedig Michael J. Fox átköltözött az Egyesült Államokba, nem intézte el az ehhez (egy idő után) szükséges hivatalos iratokat, majd évekig haza se ment Kanadába, mert attól félt, hogy nem engednék vissza. Végül külön ügyvédeket kellett fogadnia, hogy zökkenőmentesen megoldódjon az ügy.

2. Kénytelen volt nevet változtatni.Az eredeti neve Michael Andrew Fox, a színészi pályáját pedig simán Michael Fox néven kezdte. Az első amerikai szerepei idején viszont azzal szembesült, hogy már dolgozik egy Michael Fox nevű veterán karakterszínész Hollywoodban, ilyenkor pedig a szakma íratlan (és a szakszervezet írott) szabályai szerint a fiatalabbnak kell változtatnia. A Michael A. Fox hangzását bénának találta, ezért a kedvenc színésze, Michael J. Pollard tiszteletére a J. betű mellett döntött.

3. Máig bánja, hogy nem érettségizett.Már tinédzserként sztár lett a kanadai tévében és filmekben, ezért aztán a karrierjére fókuszálva otthagyta a középiskolát. Ezt a döntését azóta ostoba fiatalkori hibának tartja, és a túl korán jött népszerűséggel magyarázza. A saját gyerekeinek mindenesetre kikötötte, hogy mielőtt bármi más karrierbe fognának, az érettségi és minimum 1-2 év egyetem kötelező a számukra.

4. Eladott egy fél kanapét, hogy enni tudjon.18 évesen költözött át Kanadából Los Angelesbe, de egyáltalán nem lett rögtön sikeres. Ezekben az időkben előfordult, hogy el kellett adnia a könyveit, vagy éppen a szétszedhető kanapéjának az egyik felét egy szomszédnak, hogy tudjon ennivalót vásárolni. Ami ekkoriban szinte kizárólag makarónit és sajtot jelentett a számára.

5. Egy telefonfülkét használt irodának.A karrierjét beindító szerepet a Családi kötelékek című komédiasorozatban kapta meg. Annak ellenére, hogy a tévécsatorna igazgatója azt mondta Foxra, hogy nem nézne ki jól az arca egy kajásdobozon (akkoriban így hirdették a sorozatot). A mindent eldöntő tárgyalást a szerződésről egy Pioneer Chicken étterem fülkéjéből bonyolította le a színész, mert otthon egyszerűen nem volt telefonja. Azt hazudta, hogy ez az otthoni száma, és hogy naponta csak 4 és 5 között tartózkodik a lakásban. Miután pedig a szereplésével óriási siker lett a széria, ajándékozott egy kajásdobozt az arcával a csatornaigazgatónak, aki onnantól az irodájában tartotta azt.

6. Ő Hollywood egyik legkisebb színésznagysága.Mindössze 163 centiméter magas, erről pedig a következőt nyilatkozta: „Ha alacsony színész vagy, gyümölcsösdobozokra kell állnod, és rámpákon kell mászkálnod a forgatásokon. Ha alacsony sztár vagy, mindenki más mászkál árkokban körülötted."

7. Nem ő játszotta el először Marty McFlyt.Az élete leghíresebb szerepét hozó Vissza a jövőbe forgatása Eric Stoltz-cal indult el, sőtnem kevesebb mint hat héten át ő alakított Marty McFly-t. A rendező Robert Zemeckis azonban nem volt elégedett vele, és lecserélte Foxra – akit eredetileg is szeretett volna főszereplőnek, de korábban nem ért rá a Családi kötelékek felvételei miatt. A Vissza a jövőbe korszakos blockbuster lett, a bemutatóján Fox maga Lady Diana mellett ült, és jól mutatja a karrierjében elért változást, hogy az első részért 250 ezer, a két folytatásért viszont már 5-5 millió dollárt kapott.

8. A rossz lehelet hozta össze a feleségével.33 éve él boldog házasságban Tracy Pollan színésznővel, négy gyerekük született. A leendő feleségével a Családi kötelékek forgatásán ismerkedett meg, amikor Pollan egy ebédszünetről kissé kellemetlen lehelettel tért vissza, Fox pedig poénból beszólt neki. A színésznő viszont olyan határozottan a helyére tette, hogy azzal egyből felkeltette a kíváncsiságát. Később pedig a csókolózás sem okozott már gondot, a kamerák előtt sem.

9. Évekig titokban tartotta a gyógyíthatatlan betegségét.Már az 1991-es Doc Hollywood című filmje forgatásán észrevette, hogy rendellenesen reszketni kezdenek. Nem sokkal később Parkinson-kórral diagnosztizálták. A betegségét titokban tartotta, depresszióval küzdött, és súlyos alkohol problémái lettek. Végül a felesége segítségével sikerült újra egyenesbe jönnie, és 1998-ban vállalta fel a nyilvánosság előtt is a betegségét. Eközben pedig végig dolgozott, a Kerge város című sorozatban például azért látható sok jelenetben zsebre dugott bal kézzel, mert ekkor már nem tudta kontrollálni a remegését. A pozitív hozzáállását jól mutatja, hogy „Szerencsés ember" címmel írt önéletrajzi könyvet a betegsége kapcsán.

10. Nem csak Marty McFly-ként cselezte ki az időt.Az orvosok a betegsége felismerésekor azt mondták neki, hogy még körülbelül 10 éve van hátra addig, míg tolószékbe nem kényszerül. Azóta eltelt 30 év, és Fox még mindig segtség nélkül közlekedik, sőt egészen a legutóbbi időkig színészként is aktív volt, ha persze nem is a régi tempójában. Az utolsó nagyobb szerepét a 2013-2014 között futott The Michael J. Fox Show hozta el, de még 2020-ban is szerepelt a Diane védelmében sorozat két epizódjában. Jelenleg viszont már a visszavonulást fontolgatja, de nem a mozgási problémái miatt, hanem mert egyre nehezebben megy számára a szövegtanulás.