1. Egy színésznőről és a nagymamájáról kapta a neveit.Az eredeti neve Natalie Herschlag, és Izraelben született. A felmenői minden ágon askenázi (és nagyrészt Kelet-Európából kivándorolt) zsidók. Hároméves korában költözött át a családja Amerikába. A Natalie nevet Natalie Wood színésznő után kapta a szüleitől. A Portman művésznevet pedig az első filmje idején választotta, hogy óvja vele a magánéletét, és az egyik nagymamája vezetéknevét vette kölcsön hozzá.

2. Egy pizzériában fedezték fel.A Revlon kozmetikai cég egyik ügynöke figyelt fel rá 11 éves korában egy pizzériában. A különleges szépsége miatt inkább a modellszakma felé próbálták terelgetni, de Portman már kislánynak is roppant céltudatos volt, és a színészkedés mellett döntött. Nem sokkal később pedig meg is kapta a befutását jelentő szerepet a Leon, a profiban.

3. Túl fiatal volt Leonardo DiCapriónak.A korszakos Rómeó és Júlia című film női főszerepére eredetileg őt szerződtették, sőt már próbafelvételek is készültek vele és Leonardo DiCaprióval. Végül közvetlenül a forgatás előtt cserélték le Claire Danes-re, mondván túl fiatalnak tűnik Leóhoz képest – nem véletlenül, hiszen a színész 22, Portman 15 volt ekkor.

4. Ott volt a Facebook alapításánál.Már híres színésznőként döntött úgy, hogy a tanulmányai legalább olyan fontosak számára, és fel is vették a világ egyik legrangosabb felsőoktatási intézményébe, a Harvardra. Sőt, ígéretes tudományos pálya állt előtte, szakmai publikációkkal, miközben semmilyen kivételezést nem igényelt, sőt az iskola hagyományos diákházainak egyikében lakott a társaival. Ezen diáktársakat pedig többek között úgy hívták, mint Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin és a Winklevoss-ikrek – ott és akkor született meg a Facebook. Később a Social Network – A közösségi háló alkotói konzultáltak is Portmannel ezekről az évekről.

5. Kihagyta a Star Wars premierjét az érettségije miatt.Karrierje egyik leghíresebb szerepét hozta el a Star Wars-előzménytrilógia, amiben Amidala hercegnőt, azaz magának Luke Skywalkernek és Leiának az édesanyját játszotta el. A Star Wars körüli őrület azonban őt kevéssé érintette meg: saját bevallása szerint a forgatás előtt nem látta a régi filmeket sem, sőt a Star Wars és Star Trek között sem tudott különbséget tenni. Az első rész bemutatóját pedig egyszerűen kihagyta, mert épp akkor érettségizett.

6. Van egy híres hasonmása.Gyakran kapja meg, hogy nagyon hasonlít Keira Knightley-ra – vagy a karrierjük sikerességét illetően inkább Knightley őrá. Ez a hasonlóság akkor vált a leginkább szembetűnővé, amikor a Star Wars egyik jelenetében Knightley a hasonmását játszotta, és nem csak a nézőket tévesztették meg vele, de a forgatási sminkben állítólag a saját édesanyjuk sem tudta megkülönböztetni őket.

7. Szeret egyedül utazni.

Hírességektől merőben szokatlan, hogy egyedül járják a világot, de Natalie Portman igazi magányos hátizsákos turistaként utazta be többek között Marokkót és Guatemalát is. Az utazás máig a legfőbb hobbija, a nyelvtanulás mellett: az angol és a héber mellett kiválóan beszél franciául, japánul, németül és arabul is.

8. Terhesen nyert Oscar-díjat.Élete legnagyobb szakmai sikerét a Fekete hattyú című filmmel érte el, amiért elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. A filmben balerinát játszott, és noha 4 éves kora óta jár táncórákra, így is több hónapos kemény kiképzéssel kellett felkészülnie a szerepre. Az Oscar-gálán pedig 5 hónapos terhesen jelent meg, és ő lett a 6. színésznő a történelemben, aki áldott állapotban kapta meg a legrangosabb filmes elismerést. Amikor 2017-ben másodszor jelölték a díjra (a Jackie című filmért), szintén terhesen vett részt a gálán, de ezúttal nem nyert.

9. A tanára a férje.A Fekete hattyú forgatásán ismerkedett össze Benjamin Millepied táncos-koreográfussal, aki a felkészítését segítette, és a táncjeleneteiért felelt. 2012 óta élnek házasságban, és két gyermekük született.

10. Igazi kilencvenes évekbeli alteros csaj.A kedvenc zenekarai ugyanis a következők: Radiohead, A Tribe Called Quest, Nirvana, Portishead és a Wu-Tang Clan. A kedvenc színésznői Jane Fonda, Meryl Streep, Diane Keaton és az az Audrey Hepburn, akinek sokan az örökösének tartják. Kedvenc férfi színészéből viszont csak egy van: Ben Kingsley.