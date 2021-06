Tegnap érkezett a hír, hogy 71 évesen elhunyt Urbán Erika , aki a Vidám Színpad egyik legnépszerűbb művésze volt, Kabos Lászlóval pedig a színpadon és az életben is legendás párost alkottak.

Urbán Erika színésznő 71 évesen távozott az élők sorából. A legfrissebb lapértesülések szerint, kutyája jelezte a szomszédoknak a művésznő halálát. Lujzajenő szívszaggatóan nyűszített az ajtóban. A budai ház többi lakója csengetett és kopogtatott Erika ajtaján, de nem érkezett válasz. Akkor már sejtették, hogy nagy baj lehet. Az ajtót végül a tűzoltók törték be, Urbán Erikát holtan találták az ágyában, álmában érte a halál.

Rátonyi Hajni színésznő, Erika barátnője mesélte el a Blikknek, hogyan találtak rá a művésznőre:

"A házban lakó fogadott családja arra figyelt fel, amikor a munkából hazaértek, hogy Lujzajenő, Erika kutyusa, nagyon nyüszít, ugat. Nem szokott ilyet tenni, így sejtették, hogy valami baj lehet. Miután nem jutottak be, a tűzoltók törték be az ajtót. Erikát az ágyban találták, mintha csak aludna.... (...) Erika gyakran kiment az erkélyre esténként. Karjait a csillagok felé tárta, majd beszélgettek a „Papával". Most már újra együtt van Lacival."