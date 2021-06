Várkonyi Sándor több évtizeden át dolgozott, a mai nevén ismert Nemzeti Sportnál, méghozzá a labdarúgó rovat vezetőjeként.

Túl a 80. életévén is imádott a pályán lenni, hosszú ideig volt tagja az újságírók labdarúgócsapatának is. Tapasztalatának, és profi futballista múltjának köszönhetően több könyvet is írt a focival kapcsolatosan. Várkonyi Sándor 84 éves korában hunyta le örökre a szemét.