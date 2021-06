A Snowpiercer című sorozat tarolt a Netflixen, a sztori egy utópisztikus világot fest meg, amikor is az emberiség túlélői egy vonaton rekednek, aminek megállás nélkül zakatolnia kell, mert ha nem, akkor mindenki meghal a szerelvényen...

A science fiction sorozat egy talán nem is annyira távoli, (és kitudja mennyire) utópisztikus jövőbe kalauzol el minket, amely nem éppen szép reményekkel kecsegtet. Az alkotás a 2013-as Snowpiercer - Túlélők viadala című film újragondolása, amelyet egy 1984-es francia képregény, a Le Transperceneige ihletett.

A sztori szerint az emberiség - ahogy jelenleg is - szerette volna megállítani a globális felmelegedést, ám a tudósok kísérlete teljesen balul sült el: lefagyasztották a Földet. Mindenhol mínusz 123 fok uralkodik, így az ember és az összes élőlény számára lakhatatlanná vált a bolygó. A társadalom nagy része fagyhalált szenvedett, a túlélők pedig egy vonatra, a Snowpiercerre szorultak, ami 1001 kocsival, hatalmas sebességgel robog körbe-körbe a Földön, így biztosítva a megfelelő energiatermelést az életben maradáshoz.

A járművet Mr. Wilford, a milliárdos álmodta meg, aki a gazdagok számára szeretett volna egy új életet teremteni a biztos halál helyett. A terv az volt, hogy luxuskörülmények között tengetik a vonaton a mindennapjaikat méregdrága jegyekért cserébe. Csakhogy Wilford számításaiba hiba csúszott, ugyanis sokan tudomást szereztek a vonatról, és persze megpróbáltak feljutni, hiszen ez volt az egyetlen esélyük a túlélésre. Ez sikerült is pár száz embernek, akik azonban a szerelvény végében, a Farokban ragadnak bezárva, ami mondhatni maga a földi pokol. Fény nélkül, kevés élelemmel, nyomorogva élnek ott évekig.

De a vonat többi részén különböző társadalmi rétegek alakulnak ki, hiszen dolgozók is kellene a gazdagoknak. Első, másod- és harmadosztályokba sorolhatóak az emberek ennek megfelelően. Ám a Farok lakói többször is megpróbáltak fellázadni (sikertelenül), és kitörni, hogy nekik is jusson valami azokból a javakból, amiben a vonat elején részesülnek. Hiszen ahogy haladunk előre szerelvényről szerelvényre úgy változik meg a „világ" és egyre kedvezőbbek az életfeltételek.

A vonat társadalma sokban hasonlít a jelen világ társadalmára, hiszen itt is mondhatni ugyanazok a rétegek alakulnak ki, a nyomornegyedben éhezőktől egészen az elképesztő luxust élvezőkig. Míg koszban, sötétben vegetálnak a Farok lakó - ahol az is előfordul, hogy egymást eszik meg (ez nem kerül bemutatásra) - addig a vonat első osztályán medencében úszkálnak, színházban szórakoznak, sushit esznek. Tehát valahol a vonat a jelen világ leképzése kicsiben, csakhogy itt kissé szigorúbb, barbár törvények uralkodnak, mint a középkorban. Ugyanis a Farokbéli lázadók kegyetlen büntetést kapnak: megcsonkítják őket, azaz lefagyasztják a karjukat vagy éppenséggel a „tepsibe" kerülnek, ami egy hibernálással ér fel, és kérdéses, hogy valaha felébredhetnek-e.

Egy ilyen világot látva, mindenkiben felmerül a kérdés, lehetséges, hogy egyszer majd tényleg eljön az az idő, amikor az eddigi törvényeinket sutba kell dobni, és egészen más szabályrendszer szerint kell élni, ami lehet, hogy sokkal elviselhetetlenebb lesz, és visszasírjuk ezeket az időket?

A vonaton a kegyetlen törvényeket maga Mr. Wilford hozta, és ő gondoskodik a végrehajtásáról hiszen ő az Örök Mozdony atyja. Csakhogy a rejtélyes Mr. Wilfordot senki sem látta még a vonaton, de így is Istenként tisztelik őt, és hálásak neki, amiért a járműre engedte őket (kivéve persze a Farok lakói). Egyedül Melanie Cavill kommunikál vele, ő a férfi szócsöve, és ő hajtja végre a kéréseit. A nő rezzenéstelen arccal csonkítja meg az embereket, szabja ki a kegyetlen büntetéseket a túlélés érdekében(?). Ám ahogy lenni szokott, neki is van egy nagy titka, ami meglepő csavart hoz a sztoriban.

A történet ott kezdődik, amikor a Farokból kihozzák az egykori nyomozót, Andre Laytont, ugyanis szigor ide vagy oda, gyilkosság történik az első osztályon. A legalsó réteg pedig úgy érzi, azzal, hogy egy társuk feljuthat a vonat elejébe, végre eljött az ő idejük, és megdönthetik Wilford egyeduralmát.

Csakhogy kérdés, hogy vajon egy kis életérre beszorult társadalomban tényleg tud-e működni a demokrácia vagy tulajdonképpen indokoltak lennének a szigorú szabályok? Hiszen mindenki egyre többet és többet akar, egy vonaton pedig nem könnyű rendet tartani, könnyen eluralkodhat az anarchia.

A sorozatban nagyon érdekes, ahogy a szereplők jelleme alakul ahogy haladunk előre az időben (és a vonaton), egyre inkább megérthetjük őket, és kiderül, nem mindenki az, aminek elsőre hittük. És nem biztos, hogy akinek hatalma van az gonosz, aki pedig el van nyomva, az csakis jó lehet. Ráadásul, amikor valaki alulról hirtelen legfelülre kerül, onnan már máshogy kezdi látni a világot. A sorozat ezt a vonalat boncolgatja, érdekes fordulatokkal, izgalmakkal tarkítva, bőven hozva olyan meglepetéseket, amitől leesik az állunk.