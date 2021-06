A hazai zenekarok legnagyobb találkozója lesz idén a Szegedi Ifjúsági Napok. A szervezők eddig mintegy 100 magyar zenekart és előadót jelentettek be, de még van a tarsolyban. A SZIN idén egy napot még rá is húz, az így ötnapos buli augusztus 25-29 között lesz, a szegedi Partfürdőn.

Nem emelnek jegyárat, egy nappal hosszabb, azaz ötnapos lesz a fesztivál és minden idők legtöbb hazai fellépőjét vonultatják fel – ezt ígéri a hazai fesztiválpaletta hagyományosan nyárzáró bulija, a SZIN.

Most mintegy 100 zenekart és előadót jelentünk be, köztük a Halott Pénz, Majka & Curtis, a Tankcsapda, a Wellhello, Ákos, Rúzsa Magdi, a Kiscsillag, az Irie Maffia, és jön a Carson Coma és a Csaknekedkislány is" – sorolja Kolonics Erika, a SZIN főszervezője a fellépőket.

A legerősebb hazai felhozatalban lesz Zenevonat Szuperkoncert, az LGT sztárjaival, a hazai szcéna legjobbjai és megannyi feltörekvő tehetség a korosztályok széles skálájának igényét kielégítve – teszi hozzá a főszervező.

Olyan koncertfolyamot állítottunk össze, amivel meg szeretnénk köszönni a közönségünk eddigi türelmét, emlékezetessé tenni a nyár utolsó pillanatait és nem utolsó sorban minél több magyar zenekarnak lehetőséget adni, hogy a hosszú kihagyás után végre színpadra állhassanak" – zárja a bejelentést Kolonics, hozzátéve, hogy hamarosan csatlakozik jónéhány hazai fellépő a mostani sorhoz. Az idén ötnapos bérletet a fesztivál weboldalán, a www.szin.org oldalon, a tavalyi áron, azaz 23.990 Ft-ért lehet megvásárolni.

Idén is, mint mindig, a Szegedi Ifjúsági Napok zárja majd a fesztiválnyarat.