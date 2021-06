Meglett az 5 millió beoltott, kezdődhet a fesztiválszezon Magyarországon! A Szegedi Ifjúsági Napok szervezői is bejelentették, hogy augusztus végén a szegedi Partfürdő újra megtelhet fesztiválozókkal.

A SZIN Facebook oldalán tette közzé, hogy idén augusztus 25-29. között kerül megrendezésre a Szegedi Ifjúsági Napok, melynek a mottója "Szabadság & Szerelem" lesz. Ráadásul a szervezők a hosszú kihagyás miatt úgy döntöttek, hogy idén meghosszabbítják a fesztivált:

Ezért úgy döntöttünk, hogy az idei évben EGY NAPPAL HOSSZABB lesz a fesztivál! Ezzel is segítve a hazai zeneiparban dolgozókat, és hogy nektek is legyen időtök bepótolni az elmaradt bulikat!"

Azt is kiemelték, hogy nem emelnek árakat, így a tavalyi – végül elmaradt – fesztivál árakon lehet idén is jegyeket vásárolni. Hamarosan a fellépők listája is nyilvánosságra kerül, jó hír, hogy az egy nap hosszabbítással idén 60-nal több magyar zenekarnak és előadónak tudnak fellépési lehetőséget biztosítani.