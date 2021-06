Sir Kán (A dzsungel könyve-filmek)

A dzsungel ura a tigris, minden tigrisen legfélelmetesebbje pedig Sir Kán, aki természetesen nem nézi jó szemmel, hogy a birodalmában egy furcsa, csupasz kis lény kezd egyre okosabb dolgokat művelni. Maugli történetének és felnövésének kulcspillanata lesz hát kettejük küzdelme.

Nyájasbari (Zootropolis – Állati nagy balhé)

Nem csak a nagy klasszikusok közül válogattuk a listánk szereplőit, de az újabb Disney-filmek gonoszai közül is. Itt van mindjárt az állatok lakta szuperváros, Zootropolis alpolgármestere, egy cuki, bolyhos, ártatlan bárányka – pontosabban az ő bőrébe bújt ördögi intrikus.

Királynő (Hófehérke és a hét törpe)

Minden idők első egész estés rajzfilmjében Walt Disney biztosra ment, hiszen egy olyan történetet választott, ami már a Grimm testvérek meséi között is klasszikusnak számított – de Walt Disney aztán hozzátette a sztorihoz a maga zsenialitását, és a mese összes szereplője már az ő rajzai nyomán él a fejünkben, köztük a mostohalányát elveszejteni kívánó féltékeny királynőé is.

Hans (Jégvarázs-filmek)

Az utóbbi évek legnagyobb Disney-mesesikerének mesteri csavarja az, hogy egy olyan szereplőt tett meg a történet gonoszává, akinek néhány évtizeddel ezelőtt és klasszikus meseszabályok szerint az egyik főhősnek, sőt a romantikus szál központi figurájának kellett volna lennie: magát a jóképű herceget.

Zordon (Az oroszlánkirály-filmek)

Maga William Shakespeare is csettintett volna arra a testvérviszályból kibontakozó trónutódlási harcra, amit a Disney stúdió alkotói egy gyerekeknek szánt zenés rajzfilm történetében összehoztak – nem is beszélve az ijesztő sebhelyével és sátáni cselszövéseivel kitűnő főgonosz Zordonról, azon kevés szereplő egyikéről az eredeti filmből, aki az élőszereplős verzióban is jól tudott működni.

Demóna (Csiprerózsika, Demóna)

Ó, azok a félelmetes szarvak! Csipkerózsika boldogságának fő ellenfele egy gonosz és irigy tündér, aki legfőképp lilában és feketében szeret tündökölni a sötét varázslatai közepette. És akinek rajzolt változata roppant adekvát módon kelt életre Angelina Jolie személyében, még ha igazán jó filmeket nem is sikerült kanyarítani mellé az újrafeldolgozások során.

Szörnyella (101 kiskutya-filmek, Szörnyella)

Folyton cigarettázó, sőt szipkát lóbáló, hamuszín arcú, nagyon furcsa frizurájú, egzaltált nőszemély, akinek a mániái a dalmaták, és a ruhái sem véletlenül fekete-fehér mintásak... A szörnyű dámája a gyereknézők számára kicsit megidézhette az otthonukba betoppanó, rájuk frászt hozó felnőttek rémképét is, a felnőttek számára pedig minden kellemetlen ismerősét, akit egyszerűen nem lehet lerázni. A rajzolt változat után Glenn Close is remekelt a szerepben, most pedig Emma Stone-on a sor, hogy egy direkt a karakter előtörténetének szentelt saját moziban lépjen a nagy elődök nyomdokába.