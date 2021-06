Van az úgy, hogy a várakozás igenis jót tesz egy dalnak, hiszen amíg a fiókban pihen, egy teljesen új szintre emelve kelhet életre. Nincs ez másként YA OU vadonatúj szerzeményével, a „Kiakasztottál"-lal sem, a dallam évekkel korábban megszületett, de tökéletes éneket csak most kapott. Nem is akármilyet!

Ennek a dalnak az elkészülése jó pár évvel ezelőttre nyúlik vissza. Szabó Marcival dolgoztunk egy másik projekten, amikor eldöntöttük, hogy írunk egy nótát, aminek azonnal neki is ugrottunk. Mivel ő is gitárban gondolkodik így nagyon hamar egy húron pendültünk, kitaláltam egy témát és az első nap már össze is állt a hangszerelés része. Sajnos nem igazán voltam megelégedve az ének dallammal, amit kitaláltam, így félre tettük kicsit. Eltelt majdnem 3 év, újra nekiültem és szerencsére jót tett neki az idő. Sikerült kigurítani egy olyan ének témát, ami teljesen más volt, mint az előző és mindkettőnket magával ragadott" - meséli az énekes.

A „Kiakasztottál" egy elképesztően gördülékeny dal lett, az alap tiszta és pulzáló, a dallam fülbemászó, a szöveg pedig kiakasztóan őszinte és nagyon vicces. Nincs ez másként a hozzá készült klippel sem, amelyben YA OU sokoldalúságából is kapunk egy kis ízelítőt, színészi képességeit is megvillantja.