A minden évben sok százezer embert vonzó Múzeumok éjszakáján a kőbányai sörmúzeumtól az óbudai csillagvizsgálón át a vidéki múzeumokig lesznek tárlatvezetések, filmvetítések, gyermekprogramok, színházi előadások, de kenyérsütés vagy hőlégballon-függesztés is.

Az újranyitás nagyfokú felelősséget is jelent: minden látogatónak be kell tartania a járványügyi szabályokat.

A szervezők közlése szerint a Múzeumok éjszakája programjai idén is közös karszalaggal látogathatók, amelyek online és a résztvevő múzeumokban is megvásárolhatók. Idén a budapesti karszalagok az eddiginél is kedvezményesebb áron érhetők el, a járványhelyzet következtében lerövidült szervezési idő miatt azonban nem lesznek érvényesek a BKK járataira, és nem indulnak múzeumi körjáratok sem.



A Múzeumok éjszakája részletes programjaa honlapon böngészhető.

