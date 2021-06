Eddig úgy tűnt, hogy a balatoni fesztiválon idén több ezren együtt bulizhatnak, azonban most bejelentették, hogy idén elmarad.

"Az elmúlt hónapokban mindent elkövettünk azért, hogy az idei B my Lake Fesztivál megvalósulhasson. Az utolsó pillanatig bíztunk abban, hogy az év egyik legjobban várt rendezvényét tudjuk megszervezni, de a tárgyalások, egyeztetések a tervezett jövőbeli helyszínnel annyira elhúzódtak, hogy az idei évben a fesztivált nem tudjuk megvalósítani biztonságosan és azon a színvonalon, amihez Ti is, mi is ragaszkodunk

-olvasható a posztban, ahol arról is írnak, hogy a szervezők minden erejükkel azon dolgoznak, hogy "2022-ben minden eddiginél izgalmasabb, tartalmasabb B my Lake fesztivált rendezhessünk meg nektek"

A jegyek visszaváltásával kapcsolatban azt írják, hogy áttehetőek lesznek 2022-re, feltölthetőek lesznek egy egyenlegre, melyről később napijegyeket vagy bérleteket lehet vásárolni, illetve továbbra is visszaváltatók lesznek.

A SZIN azonban várja majd a fesztiválozni vágyókat, a hazai zenekarok legnagyobb találkozója lesz idén a fesztivál.