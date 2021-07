Lady Dianát elvette a herceg, mégis elmaradt a boldogan éltek, míg meg nem haltak, a meséket záró csókot követően pedig korántsem úgy alakult a házassága, ahogyan azt ő valószínűleg tervezte. Az igazi Dianát valószínűleg csak nagyon kevesen ismerték, mert bár a sajtó imádta és legszívesebben minden rezdüléséről hírt adott volna, belső küzdelmeiről és valós érzéseiről sokáig csak sejtéseink lehettek.

Zaklatott gyermekkor

Diana Frances Spencer 1961. július 1-jén született Sandringhamban (Anglia) Edward John Spencer, Viscount Althorp (Althorp vikomtja) és Frances Burke Roche legfiatalabb leányaként. Diana tehát – sok egyéb híreszteléssel ellentétben – az angol arisztokrácia tagja volt, sőt apai ágon kifejezetten királyi származással rendelkezett. Dianának már a gyerekkora sem mondható idillinek, ugyanis a szülei hűtlenség miatt váltak el, amely után a négy gyerekből kettő az édesapánál, a másik kettő – Diana is - az édesanyánál maradt. Lord Althorp azonban minden gyermekét maga mellett karta tudni, így pert indított a felügyeleti jogért, mi több az egyik karácsony alkalmával, amikor nála időzött az összes gyerek, nem engedte vissza Dianát és az öccsét az anyjukhoz. A felügyeleti jogot végül az apa kapta meg, ennek ellenére Diana hol az apjával, hol az édesanyjával lakott.

Diana és Károly

Károly herceggel sem éppen mesébe illő volt az első találkozásuk. A herceget körülrajongták a szép nők - köztük volt Diana nővére, Sarah is, akit Károly többször randevúzni vitt. Így ismerkedett meg a 16 éves Diana leendő férjével, bár akkor még nem alakult ki köztük románc. Udvarolni csak 1980-ban kezdett Károly az ifjabb Spences lánynak, sokak feltételezése szerint leginkább azért, mert a királyi család már nagyon sürgette, hogy a herceg megállapodjon, azzal kapcsolatban viszont határozott elképzeléseik voltak, hogy milyen ara illik Károlyhoz. Legyen hajadon, arisztokrata származású és főképp protestáns, ezeknek a kívánalmaknak pedig Diana tökéletesen megfelelt.

Az eljegyzést mindössze tucatnyi találka előzte meg, az esküvőt pedig 1981. július 29-én tartották, Diana ekkor éppen csak elmúlt 20 éves.

Tündérmeséből rémálom

Bár Dinan és Károly kapcsolata a kívülállók szemében maga volt a megvalósult tündérmese: a párnak hamarosan megszületett az első gyermeke, Vilmos, majd rá két évre a kisebbik, Harry, a későbbi nyilatkozatokból az derült ki, hogy korántsem az „idilli" volt az a kifejezés, amely leginkább jellemezte Diana és Károly frigyét. A nép és a sajtó imádta a hercegi párt, leginkább pedig Dianát, ám nem is sejtették, hogy a szívek királynője voltaképpen cseppet sem boldog. Diana az esküvőjükkor – saját bevallása szerint - halálosan szerelmes volt Károlyba, míg a férje a szerelmükről nem éppen egyértelműen nyilatkozott. A későbbiekben mindez csak fokozódott.

Diana többször is megpróbálta felhívni magára a férje figyelmét – még attól sem riadt vissza, hogy ennek érdekében kárt tegyen magában -, ám Károlyt nem hatották meg sem a könnyek, sem a fiatal nő kétségbeesett cselekedetei. Sőt inkább tetézte a bajt, amikor megjegyzést tett felesége alakjára, akinek nem csoda, hogy ezután már az evési zavarok is „hű társaivá szegődtek".

S ha mindez még nem lett volna elég, egyre nyilvánvalóbbá vált Diana számára is, hogy Károly egy másik nő, egykori szerelme, Camilla Parker-Bowles karjaiban keresi a boldogságot - ezután Lady Diana sem fogta vissza magát az afférokat illetően.

A vég

Diana és Károly 1992-ben jelentették be, hogy külön fognak élni, ám csak 1996-ban váltak el hivatalosan.

Ezután a viszonyuk konszolidálódni látszott. Diana a különköltözés után úgy döntött, hogy visszavonul a nyilvánosságtól, 1995 novemberében mégis interjút adott a BBC-nek, amelyben nyíltan vallott a házasságáról és a királyi családról. Sokan emiatt is gondolják úgy, hogy Diana 1997. augusztus 31-én bekövetkezett haláláért a királyi család felelős. Természetesen a tragikus kimenetelű közlekedési balesetet – amelyben nemcsak Diana, de a szeretője Dodi al-Fajed és a sofőrjük is életét vesztette - a hatóságok kivizsgálták, ám a baleset okának a sofőr alkoholos befolyásoltságát jelölték meg.

