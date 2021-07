A játékfilmek között van Aracsi Norbert Elfelejtett nemzedék című alkotása, Dézsy Zoltán Tíz perc múlva három című romantikus nyomozása, Pataki András Sári-gyöp és Százados Miklós kísérleti filmje.

A dokumentumfilmek között látható Poroszka Magyar Zsolt Méhlegelők című ismeretterjesztő filmje, Bárány Krisztián és Takó Sándor Erdély - Ég és föld között című alkotása. A versfilmek között a nagy klasszikus költők alkotásainak feldolgozása szerepel, a Színház- és Filmművészeti Egyetem több versfilmmel is nevezett.

A szakmai zsűri elnöke Ferenczi Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, az SZFE, az ELTE és a Metropolitan Egyetem tanára.

A Bujtor István-díjat kategóriánként ítélik oda és augusztus 22-én adják át. Külön is díjazzák majd a legjobb alakításokat, forgatókönyvet, operatőri és vágó munkát, a legjobb effekteket, zenét, szerkesztést és rendezést.

A 12 éve elhunyt színészről elnevezett fesztivál programjait koncertek, utcaszínház, ételkóstoló, emlékkiállítás, veteránautós találkozó és retro utcabál is színesíti. A kertmoziban esténként a nagy Bujtor-klasszikusokat - A Pogány Madonna, Az elvarázsolt dollár, a Hamis a baba és a Csak semmi pánik - vetítik, a Bujtor István-emlékkiállítás egyebek mellett Kardos doktor rendőrszobáját, egykori filmes mementókat, kellékeket, relikviákat, hajós ereklyéket, filmes kulisszafotókat, plakátokat mutat be.



A családi programok között olyan színházi előadások is szerepelnek, mint a Padlás című musical és a Lúdas Matyi, filmzenei és operett-musical slágerek szólalnak meg a Pécsi Nemzeti Színház művészei előadásában, fellép mások mellett Takács Nikolas, Huzella Péter és Gerendás Péter.