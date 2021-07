Molnár Csilla története mindenkit megrázott a nyolcvanas években, hiszen a fiatal lány bár megnyerte az ötven év kihagyás után ismét megrendezett Miss Hungaryt, Magyarország Szépét mégis olyan kétségbeesés kerítette hatalmába, hogy a halálba menekült.

A verseny és néhány furcsaság

Molnár Csilla Andrea 1969. január 20-án született és szüleivel Fonyódon élt. Gimnáziumban tanult és az érettségit követően kozmetikus szeretett volna lenni. A szépségkirálynősdi egyszerű tréfának indult, amelyet az egyik barátnője talált ki, mégis habár nem vette komolyan a jelentkezést, a nagyjából kétezer jelentkező közül Csillát is kiválasztották és behívták az elődöntőre. Csilla itt és a középdöntőn is továbbjutott, bár utóbbinál csak a negyedik helyezést érte el, állítólag a fürdőruhája miatt...

A szépségkirálynő-választás azonban nem volt sétagalopp. Egyrészt hazánk már évtizedek óta nem rendezett ilyen eseményt, így nem állíthatjuk, hogy rutinosan zajlottak a dolgok, másrészt pedig, ahogyan az lenni szokott, a szép lányok körül feltűntek a hiénák is.

Érdekes például, hogy a versenyzőket már az elődöntőtől kezdve egy szerződés aláírására akarta kötelezni a szervező cég, amely meglehetősen hátrányos feltételeket szabott a lányoknak.

Ennek ellenére, egy kivételével az összes induló aláírta a papírt, amely nagy port kavart. De az is figyelemre méltó, hogy több lány is azt nyilatkozta, hogy a hosszú, próbákkal teli napok alatt nem kaptak enni és inni, vagy hogy a döntő napján összesen harminc perc állt a rendelkezésükre, hogy szerezzenek valami ennivalót, felöltözzenek és a fellépésre alkalmas állapotba kerüljenek.

Ennek ellenére a 25 döntős lány a nagyestélyis és fürdőruhás bemutatót követően mosolyogva - egyrészes fürdőruhában -, kezükben egy-egy szál gerberával lépett a színpadra, hogy megtudják, kinek ítélte oda a zsűri a koronát.

Magyarország Szépe

A korona végül Molnár Csilla fejére került, aki a Magyarország Szépe cím mellett nyert egy Pierre Cardin kosztümöt, egy 3 napos bécsi utat, az Izsáki Állami Gazdaság ajándékcsomagját, a Centrum 50.000 forintos reklámszerződés-ajánlatát valamint a lehetőséget, hogy indulhasson az 1986-os Miss Európa versenyen.

A Centrum reklámszerződését végül nem írták alá a lány szülei, mivel nem szerepelt benne, hogy Csillának pontosan milyen díjazásért és milyen feladatokat kellene ellátnia. Ellenben a Centrum reklámfőnöke kifejezetten erőszakosan akarta kicsikarni tőlük az aláírást - Csilla anyukájának későbbi nyilatkozata szerint. A szülők ott álltak teljesen elveszve és nem értették mi történik, mivel senki nem világosította fel őket, hogy milyen jogokkal illetve kötelességekkel jár, hogy a 16 éves lányuk lett Magyarország Szépe.

Konfliktusok

Az elveszettség érzését később felváltott a nemtetszés, főleg ami Csilla édesapját illette. Például nem értette senki, miért kell egy kamaszlányt az éjszakába hurcolni, szórakozóhelyekre kirendelni, születésnapokra citálni, de a bécsi jutalomúton - amelyre az első négy helyezett volt hivatalos - is akadtak gondok. Az egyik legmegalázóbb mégis az volt, amikor gipszmintát vettek a lányokról, hogy aztán szobrot készítsenek róluk. A mintavételhez a lányoknak le kellett vetkőzniük, itt-ott meg kellett borotválkozniuk, majd a férfiasszisztensek beolajozták őket, vastagon bekenték gipsszel a testüket és befedték gézcsíkokkal. A műveletre ráadásul beengedtek két fotóst is, akik később a lányokról készült képeket eladták egy osztrák erotikus magazinnak...



A Máltán megrendezett Miss Europe International 1986 verseny szintén nem volt zökkenőmentes. Bár első körben Csilla kapta a legmagasabb pontszámokat a zsűritől, az eredményhirdetés alkalmával mégis csak a harmadiknak hozták ki. Hogy miért, az azóta is rejtély. Ráadásul Csillával kivitették a koronáját, amely ezután az első helyezett fejére került, mivel a magyar szervezők felajánlották az Európa-szépe szervezőinek a magyar királynő koronáját.

Csilla egyre inkább belefáradt az egészbe:a rosszindulatú pletykákba – például, hogy az apja vette meg neki a koronát, hogy ágyba bújt a zsűritagokkal vagy hogy a kairói jutalomút egy kéjutazás -, az ingyenmunkába, a megaláztatásokba, a konfliktusokba és abba is, hogy az apja beleszólt a magánéletébe.



Bár sokan kételkednek benne, hogy valóban meg akart halni – akkori barátja szerint csak fel akarta hívni a körülötte lévők figyelmét arra, hogy nem bírja tovább ezt a nyomást - Molnár Csilla, Magyarország szépségkirálynője 1986. július 10-én a családja házában halálos adag gyógyszert vett be és véget vetett az életének.

Ha tetszett a cikk és szívesen olvasnál még Molnár Csilláról, nézd meg korábbi írásunkat is.