Az amerikai színész-rendezőt álmában érte a halál New York-i otthonában, ezt fia, Robert Downey Jr. tudatta a nyilvánossággal egy megható bejegyzésben.

Robert John Downey 85 éves korában hunyt el, ahogy a fia, Robert Downey Jr. a saját közösségi oldalán írta, régóta tartó betegsége, a Parkinson-kór győzte le az idős színészt.

„Tegnap este apu álmában, békésen hunyt el, miután évekig viselte a Parkinson-kór pusztítását...Valódi független filmes volt, és mindvégig figyelemre méltóan optimista maradt. A mostohaanyám számításai szerint valamivel több, mint 2000 éven át éltek boldog házasságban. Rosemary Rogers-Downey, te egy szent vagy, gondolunk rád és imádkozunk érted."

Robert Downey Sr. több filmben és sorozatban színészként is játszott: az Alkonyzóna (1985), az Élni és meghalni Los Angelesben (1985), a San Franciscó-i történetek (1993), a Hejjj, Cézár! (1994) vagy a Hogyan lopjunk felhőkarcolót (2011) című alkotásokban.

A színész és édesapja kapcsolatában sok bukkanó volt, mivel az idősebb Downey magát hibáztatta a fia alkohol és drogproblémáiért. Downey Jr. gyerekkorában kezdett füves cigit szívni, és csupán hatévesen már az apja a saját borával kínálta.

„Egyik alkalommal azt mondtam neki, inkább ezt próbáld ki, mint az ivást és átadtam neki egy füves cigit. Abban a pillanatban tudtam, hogy egy hatalmas, ostoba hibát követtem el... egy kisgyereket ilyennel kínáltam, a vicc kedvéért" – mesélte annak idején Downey Sr. a Gurdian interjúban, ahol azt is bevallotta, ő maga is alkoholista volt és drogfüggő volt. A színész-rendező magát okolta a fiai hasonló gondjaiért, de az apa-fiú kapcsolat ezzel együtt is szoros volt.