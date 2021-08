Bár a csernobili atomerőműben történtek 1996-tól folyamatosan foglalkoztatják az embereket, és azóta is a világ legnagyobb atomkatasztrófájaként tartják számon Fokozott figyelem terelődött ismét a tragédiára az HBO nagy port kavart 2019-es Csernobil minisorozatával. Így került az érdeklődés középpontjába Szvetlana Alekszijevics Csernobili ima című dokumentumregénye, ami a sorozat alapjául is szolgált, de megnőtt a kereslet több, a katasztrófával - ha csak érintőlegesen is - foglalkozó könyv iránt, mint amilyen például Alina Bronsky Baba Dunya utolsó szerelme. Ez egészen más szemszögből dolgozza fel a "csernobil utáni életet". Most ezt a két könyvet ajánljuk nektek.