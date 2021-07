Ezen a héten mutatják be a mozik A hercegnő és a hét törpe című rajzfilmet, ami Hófehérke közismert történetét mutatja be új szemszögből, csavarva rajta egy alaposat. Ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttük, melyek voltak eddig a Grimm testvérek meséjének legjelentősebb mozgóképes feldolgozásai.

Hófehérke és a hét törpe (1937)

Mi mással is kezdhetnénk a listánkat, mint Walt Disney filmtörténeti jelentőségű rajzfilmjével? Ez a film, sok később született társával együtt máig meghatározza azt, ahogyan egy-egy klasszikus mese hőseire gondolunk. Minden idők első egész estés animációs mozifilmjében Walt Disney máig működő sikerreceptet dolgozott ki a romantizált mesefigurák, a cuki és vicces mellékszereplők, a színpompás látvány és a betétdalok kombinációjával. Ráadásul nyolc Oscar-szobor is járt érte: egy nagy és hét kicsi, egyetlen díj játékos szimbólumaként.

Hófehérke – A terror meséje (1997)

Íme a bizonyíték, hogy egy meséből akár horrorfilmet is lehet készíteni, nem mintha a Grimm testvérek által gyűjtött eredeti népi történetek ne lettek volna épp elég félelmetesek, mielőtt esti gyerekmesékké szelídültek. A mindig csodálatos Sigourney Weaver ráadásul a főgonosz mostoha szerepében látható ebben a főleg rémisztgetésekre és a mesék régi, sötét világához való visszatérésre törekvő filmben.

Tükröm, tükröm (2012)

Az indiai származású Tarsem Singh rendező elsősorban filmjei egyedi hangulatú, lélegzetelállító látványvilágáról híres, így nem csoda, hogy sajátos Hófehérke-feldolgozásában is elsősorban erre helyezte a hangsúlyt. A történetet pedig a vígjáték irányába tolta el; nála a gonosz mostoha lett az igazi főszereplő, akit Julia Roberts káprázatos öniróniával játszott el, saját karrierjére is reflektálvaz alakításával. De ez a film jelentette az egyik első jelentős moziszerepet az azóta méltán befutó bájos Lily Collins és az azóta, befutása után már a botrányaival óriásit bukó Armie Hammer számára is.

Hófehér és a Vadász (2012)

A jól ismert mesét alaposan átalakította ez a mozifilm, amit az is jól mutat, hogy a 2016-ban érkező második részében (A Vadász és a Jégkirálynő) már nem is szerepelt Hófehérke. De az elsőben még igen, méghozzá Kristen Stewart alakításában, a meséből pedig egy fantasy-környezetben játszódó akciófilm lett, amely sokat épített Chris Hemsworth sármjára és izomzatára. A gonosz mostohából boszorkány-királynő lett, akinek persze ettől még az a legnagyobb gondja, hogy a tükre szerint már nem ő a legszebb a vidéken — ám ha ezt a tényleg tökéletes arcvonásokkal rendelkező, egykor szupermodell Charlize Theron mondja el a kamera előtt, mindösszesen a harmincas évei végéhez közeledve, az azért nem hangzik olyan meggyőzően.

A hercegnő és a hét törpe (2021)

Július 29-től játsszák a hazai mozik ezt a dél-koreai animációs filmet, ami a Hófehérke-történetet amolyan Shrek-módra parodisztikusan csavarja meg, olyan népmesei és klasszikus meseelemekket vegyítve bele, mint az Andersen mesékből ismert Piros cipellők. A történet szerint a hét bátor herceg hiába menti ki a tündért a sárkány karmai közül, mégis átok sújtja őket, és zöld törpékké változnak. Csak a világ legszebb leányának csókja változtathatja vissza őket, amire a mostohája haragja elől menekülő, az eltűnt édesapját kereső Hófehérke révén nyílik esélyük.