Természetesen ma is elég markáns a határ a közemberek és a sztárok világa között, s nem volt ez másképp akkor sem. Hollywood aranykorában számos szexi csillag ragyogott a filmgyártás egén, de nem csupán ők válhattak igazi szexszimbólummá...

Lana Turner – a szexi szőkeség

Julia Jean Mildred Frances Turner, azaz a későbbi Lana Turner karrierje szinte mesébe – vagy inkább hollywoodi filmbe? – illő módon kezdődött. A Turner család az édesanya légzőszervi betegsége miatt költözött Los Angelesbe, ahol a kamaszlány egy nap ellógott a középiskolából és éppen üdítőt vásárolt, amikor megakadt rajta egy újságíró szeme, akinek jó kapcsolatai voltak filmes berkekben. Ekkor Lana alig múlt 15 éves, ám karrierje innentől kezdve meredeken ívelt felfelé. A bájos és illedelmes lányban a filmstúdiók először naivát láttak, ám csakhamar kiderült, hogy remek alapanyag ahhoz, hogy tudatos munkával Lanát Hollywood új szexszimbólumává léptessék elő.

Vörös fürtjeit fokozatosan szőkítették egyre világosabbra és egy egészen új image-t kapott. Innentől kezdve pedig már egy igazi díva jelent meg a filmvásznon.

Bár Lana karrierje igazi sikertörténetnek mondható, magánélete kevésbé volt szerencsés. Nyolcszor ment férjhez és hétszer vált el. Második házasságából született lánya pedig leszúrta anyja akkori szeretőjét...

Sokak szerint Lana Turner nem volt más, mint egy csinos pofika és egy csodás test, s bár sok filmben valóban nem engedték, hogy a színésznő megmutassa mi is rejtőzik benne valójában, azért akadt nem is egy alkotás, amelyben bebizonyította, hogy igenis szorult belé színészi tehetség, nem is kevés.

Bettie Page – a sötét angyal

Betty Mae Page szintén színésznői álmokat dédelgetett, mégis egészen másfajta karriert futott be végül. Bettie-nek nem volt túl könnyű gyerekkora: hat gyermek közül ő volt a legidősebb, így ki kellett vennie a részét a kisebbek gondozásából, főleg, miután a szülei elváltak, ráadásul egy interjúban azt is bevallotta, hogy az apja – két húgával együtt - rendszeresen molesztálta. Bettie nem akart mást, csak hogy végre szeresse valaki, így nem csoda, hogy alig 20 évesen férjhez ment középiskolai barátjához, ám a frigy nem tartott sokáig. Bettie egyébként kifejezetten okos lány volt, jól tanult és tanári pályára készült, ám később a színészet felé fordult és inkább művészként szerzett diplomát. Színésznőként mégsem tudott érvényesülni, ellenben egy nap, amikor a strandon sétált, felfigyelt rá Jerry Tibbs, aki rendőri munkája mellett amatőr fotósként is tevékenykedett. Ő ajánlotta Bettie-nek, hogy álljon kamera elé, mert szerinte remek pin-up lány lehetne belőle. Szintén az ő javaslatára vágatott magának frufrut Page, ami később a védjegyévé is vált, ez lett az ikonikus „bettie bangs".

Bettie karrierje ezután gyorsan beindult, bár nem egészen úgy, ahogyan ő azt eredetileg, - amikor színészetet tanult -, elképzelte: a pin-up tartalmak mellett ugyanis olyan fotózásokat is vállalt, amik kifejezetten pornográfnak számítottak, sőt gyakran fekete fehérneműben korbáccsal a kezében vagy szájpecekkel volt látható a képeken, de előfordult, hogy épp más lányokat fenekelt el, így bátran mondhatjuk, hogy ő volt az első igazi BDSM modell.

Emellett megrendelt fétismozikban is szerepelt - nem csoda, hogy a fekete szépségre Hugh Hefner, a Playboy alapítója is felfigyelt. 1955-ben ő lett a Playboy első playmate-je, aki a lapban egyetlen mikulás sapkában díszítette a karácsonyfát, miközben a kamerába kacsintott. Bár a pin-up lányok leginkább hónapokban tudták mérni a karrierjüket, Bettie-t évekig elhalmozták felkérésekkel. 34 évesen azon beidézték a bíróságra, mivel egy fiatal férfi BDSM közben meghalt, méghozzá egy olyan szituációban, amit feltehetően a Page-ről készült képek ihlettek. Bettie-t annyira megviselte az egész eljárás, hogy felhagyott a modellkedéssel és a vallás felé fordult. Bár kétszer is férjhez ment, egyik házassága sem bizonyult tartósnak, az élete pedig valódi zuhanórepülésbe kezdett.

