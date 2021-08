Marilyn Monroe-ra emlékezünk, akinek tragikus sorsot szánt az élet. Hiába a csillogás és a siker, fiatalon és egyedül hunyt el 59 évvel ezelőtt ezen a napon. Rövid időt töltött a Földön, mégis nagy nyomot hagyott maga után, hiszen mind a mai napig minden idők egyik legnagyobb szexszimbólumaként emlegetik.

Magánéletében sikertelen, de a karrierjében annál sikeresebb volt

Marilyn Monroe – akit akkor még Norma Jeane Mortenson Bakernek hívtak – 1926. június 1-jén látta meg a napvilágot, szülei harmadik gyermekeként. Édesanyja, Gladys Monroe két vezetéknevet adott a kislányának: mindkét volt férje családnevét megkapta, ám az, hogy valójában ki az édesapja, máig sem derült ki. A feltételezések szerint egy harmadik férfi: Stanley Gifford lehet a vér szerinti apa; ő Gladys Monroe munkatársa volt, de soha nem vállalta fel, hogy viszonya volt Marilyn édesanyjával.

Mielőtt szert tett volna hírnevére, Norma Jeane élete tele volt megpróbáltatásokkal, hányatott gyerekkora volt. Édesanyja skizofréniában szenvedett, így Norma Jeane árvaházba került; aztán több család is magához vette, ám mindig visszakerült a nevelőotthonba, mert bántalmazták.

A szerelemben sem volt szerencséje. Sok férfivel volt dolga, háromszor házasodott, de kapcsolatai mind kudarcba fulladtak, hiába volt a korának legvonzóbb színésznője.

Kevesen tudják róla, de Monroe-nak nem egy, hanem két elnökkel is viszonya volt. Az ismertebb románca John F. Kennedy-vel volt. Az 50-es évek elején állítólag Ronald Reagannel is találkozgatott, igaz, ő csak 30 évvel később, 1981-ben lett az Egyesült Államok elnöke.

Karrierje azonban csodásan alakult. A szalag mellett dolgozott, amikor egy David Conover nevű fotós lencsevégre kapta, ugyanis a női munkások életéről készített dokumentumsorozatot. A férfit megbabonázta a fiatal lány szépsége, ezért győzködni kezdte, hogy próbáljon szerencsét modellként. Szerencsecsillaga egyre fényesebben ragyogott, és a fotókért végre ígéretes díjazásban részesült.

Fiatalon új nevet és új külsőt is kapott. A huszadik születésnapja körül kezdte használni a Marilyn Monroe nevet, és meg sem állt a világhírig. Névválasztását Marilyn Miller, az 1920-as években ismert amerikai színésznő ihlette, amihez édesanyja vezetéknevét tette hozzá.

Innentől Marilynnek nemcsak a neve változott meg, hanem a megjelenése is: Emmeline Snively, egy modelliskola vezetője javaslatára kiszőkítette a haját, megtanították, hogyan mosolyogjon a fotózásokon, és a helyes beszédtechnikát is elsajátította. Megjelenésének nagyon jót tettek ezek az apró átalakítások, később azonban szépészeti beavatkozásoknak is alávetette magát: orrműtéten esett át, és plasztikázták az állát, hogy vonásai lágyabbnak tűnjenek.

Miközben egyre feljebb ívelt a modellkarrierje, színművészetet kezdett tanulni. Az akkor még feltörekvő színésznő 10 dolláros órabérért állt modellt meztelen képekhez, amelyekből a pin up plakátok készültek. Egyre több filmben is szerepelt, a legismertebbek: Gyanús dolog, Szőkék előnyben, Hogyan fogjunk milliomost?, Hétévi vágyakozás és a Van, aki forrón szereti, melynek forgatásán csodás képek készültek a színésznőről.

Halálának okáról több összeesküvés-elmélet is született

1956-ban Arthur Miller drámaíró rabolta el a szívét, akivel szerettek volna családot alapítani, azonban állítólag Marilyn mindhárom terhessége vetéléssel végződött. Ezekben az években egyre többször nyúlt a drogokhoz és az alkoholhoz, ami rendkívül rossz hatással volt a személyiségére. A káros szenvedélyek a házasságot is beárnyékolták, 1961-ben hivatalosan is elváltak.

Ezt követően keveredett viszonyba a Kennedy testvérekkel (John és Robert), sokak szerint ezek a nagy vihart kavart kapcsolatok vezettek Marilyn halálához, melynek pontos oka azóta is tisztázatlan.

A díva halála körüli rejtély rengeteg összeesküvés-elméletet szült, melyek közül a leghíresebb talán a „Kennedy-szál" lehetett. Voltak, akik úgy vélték, Marilynt bizonyos államtitkok miatt ölték meg, amiket vagy az elnök, vagy az államügyész osztott meg vele. Ismét mások úgy gondolták, az indíték az volt, hogy a színésznő a sajtóval zsarolta a Kennedy fivéreket.

Egy idő után a kapcsolat egyre terhesebb lett a politikus számára. A pletykák szerint 1962-ben, nem sokkal azután, hogy Kennedy születésnapján a New York-i Madison Square Garden sportcsarnokban elénekelte a híres Happy Birthday Mr. President című dalt, Kennedy szakított a lánnyal. Ebben az időszakban már felesége, Jackie is gyanakodni kezdett, hogy több lehet kettejük között, mint barátság.

Monroe viszont egyáltalán nem viselte jól, hogy megszakadt az elnökkel a viszony. A hivatalos dokumentumok szerint naponta hívogatta a Fehér Házat, és azt követelte: engedjék beszélni az elnökkel, amit Kennedy minden alkalommal megtagadott.

Nem sokkal a halála előtt apró cellába zárták a depresszióval küszködő Marilyn Monroe-t. 1962 augusztusában gyógyszer-túladagolás miatt vesztette életét Los Angeles-i otthonában.

Egyesek szerint öngyilkos lett, mert az elnök, akibe őrülten szerelmes volt, kizárta őt az életéből. Más teóriák szerint gyilkosság áldozata lett, miután Kennedyvel kapcsolatos megszállottsága egyre jobban terhére volt a politikusnak.

Az egészen biztos, hogy halála előtt az utolsó telefonhívás a lakásából a Fehér Házba ment.

Máig vannak olyanok, aki szerint gyógyszerekkel, önkezűleg vetett véget az életének, mások viszont gyilkosságot gyanítanak. Egy biztos: 1962. augusztus 5-én holtan találták a lakásán, Los Angelesben. Álma egy stabil, szerető családról soha nem valósult meg...

Évtizedeken át megmaradó ismertsége és népszerűsége élete kettősségének is köszönhető. Marilyn Monroe ma is a szex és női szépség szimbóluma és a klasszikus hollywoodi filmek egyik nagy csillaga. Magánélete viszont sok szempontból tragikusnak mondható szörnyű gyerekkora, megoldhatatlan emberi gondjai, drogfüggősége és öngyilkossága miatt.