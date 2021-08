Id. Matolcsy György tegnap hunyt el, a Kecskemétfilm Kft. emlékezett meg róla:

Egy tíz évvel ezelőtti vallomásával emlékezünk meg róla. Kecskeméti kötődésének is köszönhetően ő kezdeményezte városunkban a Pannónia első vidéki műtermének létrejöttét. Nem lehetünk elég hálásak neki ezért!

"... szeretem ezt a várost, és lélekben ma is kecskeméti vagyok. Vallom, hogy ami jó Kecskemétnek, az jó az országnak is!"