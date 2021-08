A hatalmas ormányosok mindenhol védett állatnak számítanak, de az elefántcsonttal való kereskedelem jelenleg a virágkorát éli. Értékes agyaruk miatt az orvvadászok sok helyütt vadásznak rájuk. Az elefántagyar igazi kincsnek számít, ugyanúgy, mint a vadászati trófea, de porrá őrölve is, mert számos országban varászerőt társítanak hozzá. A természetgyógyászatban több helyen a rákos megbetegedés elleni csodaszerének tartják csakúgy, mint az impotencia varázserejű gyógymódjának.

Az elefántokat védelmezni kell, hiszen, ha minden így megy tovább, akkor fennál a veszélye annak, hogy több országban is kipusztulnak, főként Afrikában és Ázsiában. A legnagyobb gondot az okozza, hogy az elefántok a világ szegény országaiban élnek, és ezért csak minimális összeg jut a védelmükre.

Idei kimutatások alapján az erdei elefántok száma 31 év alatt 86 százalékkal csökkent, az afrikai elefántoké pedig 50 év alatt 60 százalékkal.

A veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó ENSZ-egyezmény (CITES) aláíróinak megbízására a Traffic szervezet által gyűjtött adatok alapján 2019-ben 42,5 tonna elefántcsontot foglaltak le, ami 30 százalékkal több, mint 2018-ban.

Sok Délkelet-Ázsiába utazó turista érzi úgy, hogy nem nyaralás a nyaralás, ha nem ül hetnek fel egy helyi elefánt hátára. A World Animal Protection (WAP) egyik felmérése szerint azonban ez a gyakorlat súlyosan veszélyezteti az állatokat. A vizsgálatok során arra jutottak, hogy az élőlények több mint egyharmada él kegyetlen körülmények közt. Sok állatot három méternél is rövidebb láncon tartanak, az elefántoknak zajban és tömegben kell várniuk.

A WAP egyik munkatársa szerint egyre több elefántot használnak utaztatáshoz és különböző show-khoz. A szakértők azt szeretnék, ha a turisták is megtudnák, milyen rossz körülmények közt tartják ezeket az állatokat.

A turizmusban használt elefántok nagy részét a vadonban fogják be, az állatok "betörése" hosszú és az elefántokra nézve fájdalmas folyamat. Sok helyen nemcsak az elefántok, de gondozóik is elfogadhatatlan körülmények közt élnek, keresetük pedig igen alacsony.

Az ázsiai elefánt veszélyeztetettként van feltüntetve a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Az ormányosokat sokszor nem is Thaiföldön fogják be, hanem a szomszédos Mianmarban, majd átcsempészik őket a határon. Egy-egy példány több millió forintot is érhet.

A koronavírus-járvány erőteljes hatást gyakorol az állat- és természetvédelemre is. Az afrikai védett területek több mint felének esetében csökkenteni kellett a vadorzók elleni intézkedéseket, vagy teljesen fel kellett függeszteni azokat. A turisták elmaradása miatt az érintett országokban visszaesett a területek anyagi támogatása. Afrika déli részén a vadorzás mellett az élőhelyek elvesztése is veszélyt jelent az állatokra nézve.