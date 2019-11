Az angkori régészeti komplexum rengeteg turistát vonz, 2018-ban hatmillióan érkeztek a kambodzsai romvárosba. A látogatók zöme az elefántos túrára is befizet, amellyel elefántháton lehet körbejárni az ősi angkori templomok régészeti helyszínén.

A templomegyüttes parkját működtető hatóság pénteken közölte, hogy 2020 elején befejeződnek az elefántos túrák. Az elefántokat többé nem lehet üzleti célra használni" - jelentette ki Long Koszal, a hatóság szóvivője, hozzáfűzve, hogy az állatok egyébként is túl öregek.

Az Angkorban dolgozó 14 elefántból ötöt már el is szállítottak egy 40 kilométerre fekvő erdős területre, ahol szabadon élhetnek tovább természetes körülmények között. A szóvivő szerint az a cég, amely az elefántok tulajdonosa, továbbra is ügyel rájuk.

Kambodzsát régóta bírálják állatvédők a turisták elefántos túrái miatt. Az elefántokat ugyanis a betanítás alatt a gondozók betörik és gyakran agyondolgoztatják őket. 2016-ban egy nőstény elefánt elpusztult az út szélén, miután az extrém kánikulában kellett turistákat cipelnie a hátán az angkori templom környékén - írja az MTI.