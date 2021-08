Elhunyt 70 éves korában szombaton Dennis "Dee Tee" Thomas, a Kool & the Gang egyik alapítója. A világhírű amerikai zenekar szaxofonistája, fuvolása és dobosa álmában szenderedett örök nyugalomra New Jersey-i otthonában. Thomas, aki az együttes konferansziéjaként is eljárt, utoljára a július 4-i amerikai nemzeti ünnepségen lépett fel a bandával a Los Angeles-i Hollywood Bowl amfiteátrumban.

A dzsessz, a funk, az R&B és a pop elemeit vegyítő együttes a hetvenes években lett világhírű, slágerei között szerepel a Celebration és a Get Down On It. Az 1951. február 9-én, a floridai Orlandóban született Thomas leginkább a banda 1971-es Who's Gonna Take the Weight című slágerének felvezetőjeként vált ismertté.

Az 1964-ben alapított Kool & the Gang slágereit több filmben is felhasználták betétdalként, így alkotásaik elhangzottak a Rocky-ban és a Ponyvaregényben is. A Kool & the Gang huszonhárom stúdióalbumot jelentetett meg, ezekből világszerte 70 millió példány fogyott. A csapat 1978-ban Grammy-díjat kapott a Szombat esti láz című film zenéjéért.