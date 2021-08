Minden idők egyik legnagyszabásúbb augusztus 20-i ünnepségsorozatára készül az ország. A három és fél napos Szent István Napok idejére Budapest igazi fesztiválhelyszínné változik, hiszen a hagyományos Duna-parti tűzijátékon kívül mintegy húsz helyszínen izgalmas és szórakoztató programokkal várnak mindenkit. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak: az épülő, szépülő Városligetben, a Vajdahunyad várától a Kós Károly sétányig terjedő területen, a Gyerekligetben igazi csodákban lesz részük a lurkóknak és a gyermeklelkű felnőtteknek.

Államalapításunk előtt tisztelgő ünnepi hosszú hétvégén az ország több tucatnyi városában látványos tűzijátékokkal, izgalmas rendezvényekkel és színes programokkal várnak minden kikapcsolódni és szórakozni vágyót. Budapestre igazi fesztiválhangulat költözik, hiszen a Szent István Napok idején, három és fél napon át – mintegy húsz helyszínen – komoly- és könnyűzenei koncertek, színházi, valamint gasztroélmények sokasága várja a fővárosiakat és a vidékről érkezőket.

Az ünnepségsorozat természetesen a legkisebbek számára is tartogat meglepetéseket: augusztus 20-án, pénteken ugyanis megnyitja kapuit a Gyerekliget.

"Két nap erejéig a kicsik birodalma lesz a Vajdahunyad várától a Kós Károly sétányig húzódó terület. Lesznek herceg- és hercegnőképző programok, fellépnek többek között a Tűzmadarak vásári mutatványosai, a Simorág TánCirkusz, valamint az István és Gizella óriásbábok. A Tekergőtérben lesznek játék-installációk, valamint a Pintyőke „cirkuszban" Koltai Vivi, Sütő András és Vincze Márton színészek mesélésében Csukás István legszeretettebb mesehősei is életre kelnek" – nyilatkozta Böhm György rendező, a Gyerekliget egyik megálmodója és főszervezője.

A kulturális programokon kívül augusztus 20-án és 21-én, reggel 8 órától este 6 óráig a Magyar Honvédség budapesti, debreceni, győri és szentesi ezredeinek, valamint a szentendrei műveleti központjának és a tatai, illetve szolnoki dandárjának alakulatai tartanak tűzszerész, gépjármű, hadi- és fegyverzettechnikai bemutatókat. Izgalmas programnak ígérkezik a helyszínen felvonuló harckocsik és tankok katonai parádéja is, az utóbbi tárgyakkal testközelből is megismerkedhetnek a kicsik és nagyok. De lesz szabadon kipróbálható repülőgép-szimulátor is a mobil akadálypályán, a lézerlövészeten pedig bárki meggyőződhet ügyességéről. Külön érdekesség, hogy a két nap során kitelepült MH-toborzóközpont várja a honvédelem iránt érdeklődő vagy a sikeres karrierívet ígérő katonai pálya mellett elkötelezett fiatalokat.

