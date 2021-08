A csárdák és a csárdák által kínált ételek nagy múlttal és hagyományokkal rendelkeznek. Természetesen a mai kor csárdái már nem csak a hosszú úton lévő vándoroknak, fuvarosoknak kínál megpihenési és étkezési lehetőségeket, hanem remek helyszínei is a családi rendezvényeknek, eseményeknek, baráti találkozóknak, a külföldről érkezett vendégek fogadásának.

A csárdák ízvilága a klasszikus magyar konyha hagyományos ízeire és alapjaira építkezik, ezért minden idelátogató magyar és külföldi vendéget elvarázsol hangulatával, egyediségével és egyedülálló stílusával.

"A mai kor csárdája nem létezhet ikonikus csárdaételek nélkül, ilyen a hortobágyi húsos palacsinta, a serpenyős libamáj, a frissen sült kovászos kenyér, a cigány pecsenye és a halászlé, hogy csak a fő kedvenceimet említsem.

Természetesen nagy élvezettel fogyasztom el a harcsapaprikást túrós csuszával, a szürkemarha pörköltet reszelt tarhonyával, tejfölös vagy kovászos uborkasalátával. A palacsinták, rétesek és bélesek pedig a csárdadesszertek királynői" – árulta el Kovács Lázár chef, a Csárdafesztivál házigazdája. A kürtőskalács igazi tradicionális klasszikus, mindenki nagy kedvence szintén a kínálat részét képezi.

A Vörösmarty téren a Gerbeaud is követi a csárda tematikát.

"Az Émile halászleve mellett a Gerbeaud gulyáslevessel, hortobágyi palacsintával, rántott sertéskarajjal, sült tarjával és lecsóval és olyan elmaradhatatlan édes fogásokkal készül, mint a Gerbeaud palacsinta és a somlói galuska. Továbbá az Onyx legutóbbi, Relikvia eseményén debütált és óriási sikert aratott, kapros túrópitéje tejfölfagylalttal és sült barackkal koronázza meg a csárdamenüt. A magyar gasztronómia szerves részeként, a hungarikumként számontartott magyar bor és szikvíz párosítás fröccs válogatásként szerepel italkínálatunkban" – fejtette ki Niszkács Anna, a Gerbeaud Gasztronómia Kft. ügyvezető igazgatója.

Emellett megkóstolhatjuk a Baricska Csárda káposztás bablevesét csülökkel és kolbásszal, vagy a Fehértói Halászcsárda haltepertőjét remuládmártással. Érkezik a Kerekes Csárda Pop Up

vörösboros szürkemarha pörkölttel és tarhonyával, a Király Csárda Pop Up Lassan sült sétálós tarjával, míg a Tenkes Csárda eredeti parasztos hízott libamájából is falatozhatunk házi kukoricás kenyérrel. A Csíki Söröző és Csárda többek között fűszeres miccset ízes mustárral kínál, míg a Kővári Grill kínálatában a „Kárpátok Koszorúján: Erdély-Csallóköz-Bodrogköz ízei" fognak visszaköszönni.

A gasztroélményt változatos színpadi programok kísérik, fellép többek között a kétszeres Fonogram-díjas Kerekes Band, közös előadással érkezik az Ötödik Évszak Zenekar és Csángálló Zenekar, valamint színpadra lép az EtnoRom is.

