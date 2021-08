A Guinness Rekordok Könyvét először 1955-ben adták ki, sikere pedig azóta is töretlen. Olyan emberek vagy akár állatok szerepelnek benne, akik teljesítményükkel vagy kinézetükkel világrekordot állítottak fel. Összegyűjtöttünk most pár rekordot, amitől biztosan eldobod az agyad.

1. A világ leghosszabb csókja

A 44 éves biztonsági őr Ekkachai Tiranarat és 33 éves felesége, Laksana felállították a világ leghosszabb csókjának rekordját, amikor 58 órán, 35 percen és 58 másodpercen át csókolóztak. Ezzel A versenyszabályok szerint végig talpon kellett lenniük, ételt és folyadékot csak szívószálon keresztül jutathattak be a szervezetükbe és a vécére is csak egymással összeforrva mehettek el. A pár végül 8 órával teljesítette túl az előző rekordot, de nagyon elfáradtak a nem alvástól és a sok állástól. Készpénz és két gyémántgyűrű volt a jutalmuk.

2. A világ legidősebb férfi sztriptíztáncosa

Bernie Barker 60 éves korában kezdte el sztriptíztáncos karrierjét, amikor is szeretett volna formába lendülni prosztata rákja után. Otthagyta az ingatlanügynökséget, ahol dolgozott és helyette a színpadon próbált szerencsét. 40 fellépése volt, sajnálatos módon azonban nem tudott kiteljesedni új karrierjében, ugyanis 66 évesen elhunyt.

3. A legtöbbet tetovált férfi

Lucky Diamond Rich előadóművészként kezdte karrierjét, már 16 évesen csatlakozott a cirkuszhoz: láncfűrésszel zsonglőrködött, kardot nyelt és egykerekű biciklivel egyensúlyozott. A legnagyobb feltűnést azonban nem ezzel érdemelte ki, hanem erősen tetovált bőrével. A számítások szerint Lucky több mint 1000 órát töltött már tű alatt. Első tetoválását 16 éves korában varrták rá, két év múlva jött a következő, majd 28 évesen már egész testét tetoválások fedték. Ezzel azonban még nem volt vége: befeketítette az egész testét, majd rétegről rétegre újra színeztette. Nincs olyan testrésze, amin ne lenne tetoválás: beleértve a szemhéját, a lábujjak közötti finom bőrt, a hallójárat felső részét és még az ínyét is. Bár sokan megrökönyödnek kinézetén, ő teljesen elégedett a külsejével.

4. A világ legtöbb fogpiszkálója egy szakállban

Joel Strasser az a férfi, aki a legtöbb fogpiszkálót rakta be a szakállába, szám szerint 3500 darabot. A művelet 3 órába és 13 percbe telt. A férfi szerint nem a szakáll nagysága a lényeg, hanem a technika és a türelem. Joel Strasser azonban itt nem állt meg, 2020-ban új Guinness-rekordot döntött meg: most nem fogpiszkálót, hanem 542 csecsebecsét dugott a szakállába.

5. A legnyúlósabb bőr

Garry Turner tartja a legnyúlósabb bőr rekordját 1999 óta. A férfi egy úgynevezett Etlers-Danlos-szindrómában szenved, aminek köszönhetően 15,8 centiméterre meg tudja nyújtani a bőrét. Ez egy kötőszöveti betegség, melyben a kollagén rendellenes módon jön létre, így nem tölti be eredeti funkcióját, ezáltal meglazul a bőr és sérülékennyé válik. Bár elég bizarr a látvány, valójában amikor a bőrét nyújtogatja, Garry nem érez fájdalmat.

6. A legtöbb piercing egy női testen

Elaine Davidson 1997 januárjában csináltatta az első piercingjét és annyira megtetszett neki, hogy azóta se tud leállni. Az egykori étteremtulajdonos bőrét 2006-ig összesen 4225 alkalommal szúrták át. Ékszereit folyamatosan cserélgeti és újakat is ad hozzá, elsősorban az arcán, de szereti a tetoválásokat is és az erős sminket. Egzotikus megjelenését azzal is fokozza, hogy színes tollakat és fonatokat hord a hajában.

7. A legnagyobb Star Wars emléktárgy-gyűjtemény

Steve Sansweet biztosra veheti, hogy az erő vele van. A Wall Street Journal egykori irodavezetője, aki a Lucasfilmnél dolgozott, 37 éven át gyűjtötte Star Wars emléktárgyait és a becslések szerint körülbelül 500 ezer egyedi tárgyat gyűjtött össze. 2014. május 4-ig 92240 darabot regisztrált és auditált, de már ezzel is elegendő volt ahhoz, hogy az előző címvédőt sokszorosan legyőzze.