A Szent István Napoknak még nincsen vége, a hosszúhétvégének köszönhetően még két napig élvezhetjük az izgalmas programokat. Ha zenei élményekre vágyunk, túl a könnyűzenei koncerteken számos kulturális csemegéből választhatunk. Egészen vasárnap estig vár a pazar kilátású Panorama Classical, a Kálmán Imre dallamait is megidéző Operett Korzó vagy éppen a magyar virtust ünneplő Csárdafesztivál.

Kilépve a hangversenytermekből Budapest egyik legszebb pontján, a Filozófusok kertjében varázsolja el a komolyzene kedvelőit a Panorama Classical. Lélegzetelállító környezetben, egy könnyed piknik keretében adhatjuk át magunkat a változatos koncerteknek, pazar elegancia és finom falatok mellett élvezhetjük többet között a Modern Art Orchestra koncertjét Bartók 15 magyar parasztdal címmel szombaton este, vagy vasárnap délután az Óbudai Danubia Zenekar Rézfúvós Kvintettjének koncertjét, amely a rizsporos parókától a Rózsaszín párducig ad változatos kitekintést.

Az Operett Korzóvá varázsolt Vígadó téren pezsgő italkülönlegességeket kortyolva hallgathatjuk a világhírű operettslágereket, illetve musical-koncerteket, sőt kivetítőn a Budapesti Operettszínház előadásainak részleteit is megnézhetik a látogatók. A legkisebbek a mesék világába utazhatnak el Polyák Lillával, Kékkovács Marával, Füredi Nikolettel, Kardffy Aishával és Bordás Barbarával szombaton 17 órakor. Vasárnap este, Mindörökké Operett címmel Fischl Mónika, Kiss Diána, Szendy Szilvi, Lukács Anita, Széles Flóra, Laki Péter és Vadász Zsolt hozza el a legismertebb és legkedveltebb operettslágereket.

A Csárdafesztivál gasztroélményét változatos színpadi programok színesítik, melyek a Kárpát-medence népzenei és néptánc kincsének legszebb gyöngyszemeit mutatják be a fesztiválon. Szombaton, a Magyar Nóta napján a hagyományos cigányzene sokszínűségét láthatja és hallhatja az érdeklődő közönség – világszerte sikereket elérő cigányprímások vezetésével. Meghallgathatjuk a Kerekes Band, az EtnoRom koncertjét is, míg vasárnap a Duna Művészegyüttes Ünnep című virtuóz előadásával zárják a programsorozatot. Természetesen, akinek kedve van táncra, is perdülhet a téren.