Öt testvér mellől kellett kitűnnie

Az atlantai születésű Tucker édesapja egy karbantartással foglalkozó vállalkozást vitt, és vallásos emberként a nagy családban hitt. Hat gyereke született, és a kis Chris hamar megtanulta, hogy számára a humor és a jó duma az, amivel ki tud tűnni a sokaságból otthon, majd később a suliban is.

Indián ősökkel is rendelkezik

A családfáját egészen az 1830-as évekig vissza tudja vezetni, anyai ágon a Kamerunban élő bamileke népcsoporthoz, apai ágon az angolai ambundukig. De egy genetikai kutatásokat végző tévéműsorban szerepelve kiderült az is számára, hogy a felmenői között európaiak és őslakos indiánok is találhatók.

Szabadszájú, de sosem beszél csúnyán

Standup komikusként tűnt fel a kilencvenes években az HBO Def Comedy Jam műsorában, és ez az a műfaj, ami elmondása szerint az élete, és amit sosem fog abbahagyni (a színészkedéssel ellentétben, de erről később). A standup stílusára pedig az a jellemző, hogy a kollégáival ellentétben sosem használ csúnya szavakat, vulgaritást vagy káromkodást, ami a keresztény hitéből fakad.

A nagy sikerfilmjébe azért nem tért vissza, mert nem fizették ki

A mozis színtéren a Végre péntek jelentette az áttörését, amiben egy nagydumás drogfüggőt játszott Ice Cube oldalán. A film két folytatásában azonban már nem tért vissza, mert állítása szerint még az elsőért sem fizették ki a gázsiját.

Az ötödik elemben Prince helyét vette át

Emlékezetes a feltűnése Az ötödik elemben az excentrikus Ruby Rhod szerepében. A figurát eredetileg főként az énekes Prince (és kis mértékben Michael Jackson) karaktere nyomán mintázták, és őt is akarták felkérni a szerepre, de aztán inkább egy profi színész mellett döntöttek.

Michael Jackson óriási haverja volt

Közeli barátságban álltak Michael Jacksonnal, akit híresen jól tudott parodizálni is. Szerepelt az énekes You Rock My World című klipjében is. Amikor pedig Michael Jacksonnak gyerekmolesztálási vádakkal kellett szembenéznie, Tucker volt az egyik sztártanú a védelmében.

Furcsa társaságban jótékonykodott

Tucker számára fontos a jótékonykodás, számos akcióban vett részt az AIDS megelőzés és Afrika szegény régióinak megsegítése ügyében is. Egy alkalommal viszont ezt több, mint furcsa társaságban tette: Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Kevin Spacey és Bill Clinton társaságban utazott Afrikába. Rajta kívül ugyebár a társaság mindegyik tagja zaklatási és szexbotrányok részese volt/lett azóta, és ha hozzátesszük, hogy a magánrepülőgépük a Lolita Express nevet viselte, az pláne rosszul hangzik.

Egy időben ő volt Hollywood legjobban fizetett színésze

A karrierje legnagyobb sikerét a Csúcsformában című akcióvígjátékkal érte el Jackie Chan oldalán. A filmhez két folytatás is készült, ezekért pedig Tucker 20 és 25 millió dolláros gázsit kapott, amivel akkoriban ő számított a legjobban fizetett sztárnak Hollywoodban.

Alig vállal már színészi munkákat

A kilencvenes évekbeli befutása után csak a Csúcsformában-filmekben tűnt fel 1998 és 2007 között. Azóta pedig mindössze két filmet vállalt el: a Napos oldalt és a Billy Lynn hosszú, félidei sétáját. De a hírek szerint készül a Csúcsformában 4.!