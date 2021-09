Már látható a hazai mozik műsorán a Toxikoma című film, ami Szabó Győző és Csernus Imre híres párharcának történetét meséli el a színész drogfüggősége kapcsán. Ebből az alkalomból pedig nem haboztunk listára gyűjteni a téma legemlékezetesebb korábbi alkotásait.

Christiane F. – Mi, gyerekek az állatkerti megállónál (1981)

Az Elveszett generáció magyar címmel is forgalmazott film a hetvenes évek Nyugat-Berlinjében játszódik, és a főhősnője önéletrajzi könyvén alapulva, valós történeteken keresztül mutatja be azoknak az egészen fiatal lányoknak-fiúknak a hátborzongató sorsát, akik az állatkerti metrómegálló környékén lógva fokozatosan sodródnak bele a függőségbe – ami egészen pokoli helyzetekig viszi aztán őket.

A sebhelyesarcú (1983)

A droggal való kereskedés és a droghasználat is megjelenik A sebhelyesarcú klasszikus képsorain. Brian De Palma rendező igazi gengszter életpályamodellt alkotott a csúcson lévő Al Pacino főszereplésével, akinek karaktere számára a szervezett bűnözés és a drogkereskedelem jelenti a felemelkedés esélyét és a bukás okát is a Lehetőségek Hazájában – a kokainkupacos és géppuskás jelenetek pedig számtalanszor idézett legendás pillanatok.

Trainspotting (1996)

Válaszd az életet! Így kezdődik minden idők talán leghíresebb drogfilmje, az örökzöld klasszikus, amihez nemrégiben még folytatás is készült. Renton, Begbie, Spud és a többiek hányattatásai a skót heroinszcéna legsötétebb bugyraiban világsztárrá tették Ewan McGregort és elindította a rendező Danny Boyle Oscar-díjig érő pályáját is. A csecsemőt a plafonon pedig sosem feledjük!

Félelem és reszketés Las Vegasban (1998)

Johnny Depp nem félt minden sármját és jóképűségét feláldozni egy kultikus alakításért Terry Gilliam legendás filmjében. Karikalábú, kopasz és állandóan betépett újságírót alakítva az ügyvédje oldalán indul el egy Las Vegas-i „munkaútra" – az újságoknak tervezett tudósítás azonban csak ürügy egy drogokban és lázálomban úszó utazáshoz az Amerikai Álom szívébe.

Rekviem egy álomért (2000)

Kevés nyomasztóbb film létezik, mint a Rekviem egy álomért, de hát a drogfüggőség sem mókás dolog, és Darren Aronofsky rendezése zseniális is egyben. Egyszerre szomorú szerelmi történet és sötét drogfilm, aminek hangulatától nehéz szabadulni, ha valaki egyszer látta. Ráadásul azt is bemutatja, hogy fiatalok mókaként induló, majd egyre komolyabb következményekkel járó szerhasználata mellett létezik ennek a műfajnak egy legális, otthon űzhető, akár az idősebb és konszolidált polgárokat érintő verziója is (és itt még csak nem is az alkoholra gondolunk, amely mint tudjuk, szintén a legdurvább drogok egyike).

Traffic (2000)

Hogyan terjed a drog a világban, hogyan jut el mindenhova, és mit lehet tenni ez ellen? Steven Soderberghnek rendezői, Benicio Del Torónak mellékszereplői Oscart hozott ez a több szálon futó kőkemény dráma, melynek szereplőit az amerikai-mexikói határon zajló drogháború köti össze. Egy bíró, egy drogfüggő tinilány, két terepen dolgozó szövetségi ügynök, egy mexikói rendőr és egy gengszterfőnök feleség életútjai fonódnak egymásba, szétválaszthatatlan módon.

Toxikoma (2021)

Szeptember 2-től játsszák a hazai mozik a drogtéma új, hazai alkotók által készített feldolgozását. Az egyik legismertebb hazai sztárszínész, Szabó Győző közel egy évtizede állt ki a nyilvánosság elé a drogfüggőségének történetével egy emlékezetes önéletrajzi könyv formájában. Ebből a könyvből készült most el a filmváltozat Herendi Gábor (Valami Amerika, Kincsem) rendezésében, két főszereplős, két hatalmas ego összefeszüléséről is szóló történettel.