Az eSzínház Fesztivál egyik jelentős pozitívuma, hogy geográfiai korlátozások nélkül, bármely országból követhetőek és élvezhetőek a színdarabok. A legjobb előadásokat és alakításokat szakmai zsűri díjazza, a kilencnapos fesztivál utolsó napján, élő eredményhirdetés keretében. A zsűri értékelése mellett a nézők is szavaznak és döntenek: a nézők voksai alapján kerül kiosztásra az eSzínház Fesztivál Közönségdíja.

Az Alapítvány a Magyar Színházakért, mint az eSzínház működtetője a nyár folyamán felhívást tett közzé magyarországi és határon túli magyar színházak, független társulatok számára, hogy három különböző kategóriában nevezhetnek azon jogtiszta előadásaikkal, amelyek 2019 szeptembere óta kerültek bemutatásra. A fesztivál célja kettős: egyrészről bemutatni, hogy az online vetítésre (streamre) adaptált előadások miképpen hoznak létre új látásmódot, új megközelítést, így biztosítva egyedi élményt a nézők számára, esetenként a színház és a film határán, másrészről megmutatni a pandémia által sújtott évadok ellenére a színházak értékes alkotásait. Az Alapítvány és az eSzínház azzal támogatja a színházakat, társulatokat és alkotókat, hogy a befolyó jegybevételt megosztják a színházakkal és társulatokkal. Nem titkolt célja az eSzínház Fesztiválnak, hogy az előadásokat egy gombnyomással elérhetővé tegye a külhoni magyarok számára, illetve azoknak, akiknek nehézségbe ütközik a geográfiai korlátok leküzdése akár az országhatáron belül is.

A nevezési időszak alatt 21 intézmény és társulat 25 alkotással jelentkezett. Ezen darabokat a fesztivál ideje alatt láthatja a közönség.

A nevező színházak és társulatok:

Baltazár Színház, Békéscsabai Jókai Színház, Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft., Escargo Hajója Színházi Nevelési Szövetkezet, ESZME és FREESZFE Egyesület, Gólem Színház, Jászai Mari Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Kőszegi Várszínház, Kövér Béla Bábszínház, KVTársulat, Madách Színház, Móricz Zsigmond Színház, Örkény István Színház, Radnóti Színház, Soltis Lajos Színház, Trafó - Kortárs Művészetek Háza, Vígszínház, Vörösmarty Színház, Weöres Sándor Színház, Zichy Szín-Műhely

A fesztivál az eSzínház platformján, az internet virtuális térében zajlik majd. Az esemény alatt a nézők számára jegy- vagy bérletvásárlás mellett korlátlanul elérhetők az előadások, valamint az általuk legjobbnak ítélt produkciókra szavazhatnak is. Ennek eredményeképpen Közönségdíjat osztanak ki a szakmai zsűri értékelése mellett.

A zsűri tagjai: Ráckevei Anna színművész, Radnóti Zsuzsa dramaturg, Horváth Csaba rendező-koreográfus, Ujj Mészáros Károly filmrendező, Légrádi Gergely az eSzínház vezetője.

A kiosztásra kerülő szakmai díjak:

a legjobb digitális adaptáció (azaz a legjobb online vetítésre adaptált előadás),

a legjobb női főszereplő,

a legjobb férfi főszereplő,

a legjobb látványtervezés.

A fesztivál időtartama alatt összesen 5 alkalommal élő, ingyenes szakmai beszélgetéseket is közvetítenek neves színházigazgatók, vezető színészek, rendezők, dramaturgok és színházi szakemberek részvételével. Az élő „kerekasztal" beszélgetések témái között szerepelnek a legújabb színházi trendek, a pandémia hatásai, stream szerepe és helye, továbbá hogyan készül egy stream? – kulisszatitkok, színészi játék-dramaturgia-rendezés egy streamre (is) készült előadás esetében. A beszélgetések során a nézők is kérdezhetnek. A szakmai kerekasztal-beszélgetések résztvevői (például): Kováts Adél, Rudolf Péter, Für Anikó, Nyáry Krisztián, Mácsai Pál, Szirtes Tamás, Pálos Hanna, Paczolay Béla, Orlai Tibor.