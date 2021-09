A Cinematik filmfesztivál 16. évadának hagyományosan a fürdőváros, Pöstyén ad otthont. A Cinematik, amely szeptember 14-én nyitja kapuit és szeptember 19-ig tart, a pozsonyi filmszemle szüneteltetése óta a legnagyobb ilyen jellegű rendezvénynek számít Szlovákiában. A pöstyéni filmes seregszemle egyik versenyen kívüli, a Nagyító alatt nevű szekciójában az idén a magyar filmre összpontosítanak a fesztivál szervezői, s a szekción belül az életműdíjjal értékelt Enyedi Ildikó több alkotását is bemutatják.

A fesztivál látogatói mások mellett a rendezőnő Arany Medve díjas filmjét, a Testről és lélekről-t nézhetik meg, illetve vászonra kerül az idén Cannes-ban bemutatott A feleségem története című filmje is, amelynek Szlovákiában ezen a fesztiválon lesz a premierje. A több kísérőrendezvénnyel közösen tartandó Cinematik fesztiválon 98 filmet mutatnak be, ezek közül 91 egész estés alkotás. A fesztivál nyitófilmjének a szervezők az idén a kassai születésű rendező, Kerekes Péter legújabb filmjét, a Cenzort választották. A fesztiválnak az idén is két versenyszekciója lesz. A Cinematikon a játékfilmek versenyében mások mellett Andrej Koncsalovszkij filmjét, a Tisztelt elvtársak-at és Jasmila Zbanicova alkotását, a Quo vadis, Aida?-t is vetítik. A járványhelyzetre való tekintettel még kérdéses, hogy kik látogathatnak el a fesztiválra. Ezzel összefüggésben Tomás Klenovsky, a fesztivál igazgatója a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek azt mondta: amennyiben a jövő hétig nem változik a város járványügyi besorolása, akkor a koronavírus-fertőzésen átesettek, a negatív teszttel rendelkezők, illetve a beoltottak látogathatják meg a fesztivált; ellenben, ha a város besorolása a jelenleginél rosszabb lesz, akkor csak a koronavírus ellen beoltottakat fogadják majd -írja az MTI.