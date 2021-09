Mécs Károly a Kőszívű ember fiai hozta meg, a filmben Baradlay Richárdot alakította. Azóta 60 év telt el, és most 85 évesen tökéletes fomrában van a színész - írja a Blikk.

"Szerencsés alkat vagyok, mindig dolgoztam, sportoltam, sok mindent csináltam, talán ennek köszönhető, hogy formában maradtam. Soha nem kíméltem magam, mindenbe belefogtam és mindent is csináltam, amit kellett. De épp annyiszor voltam beteg, mint bárki más. Még egy darabban játszom, aztán visszavonulok. Ez Tamási Áron Vitéz lélek című darabja, amiben még megtartottam a szerepemet, de hát nagyon ritkán játszották a pandémia miatt, és nem tudom, mikor tűzik műsorra legközelebb. De többet már nem vállalok, szeretném békésen leélni ezt a pár évet, ami még hátravan" - mondta a lapnak.

Mécs Károly úgy érzi, a szakmai elismerések viszonylag későn találták meg, most azonban egyszerre kapott meg mindent.

"Nemrég Kossuth-díjat kaptam, most a Széchenyi család elismerését, közben egy életműdíjat is a filmgyártásban, hamarosan pedig átvehetem a gyémántdiplomámat, mert hatvan éve vagyok a pályán. Az az igazság, hogy nagyon sokáig szinte semmilyen díjat nem kaptam, aztán egyszer csak elkezdtek jönni az elismerések, de úgy érzem, gyakorlatilag az a helyzet, hogy ez nem csak nekem szól. Ez az egész generációmnak szól, ami most már távozóban van. Elment Törőcsik Mari, és még nagyon sokan az osztálytársaim és a színésztársaim közül is. Valahogy most úgy érzem, helyettük is kapom az elismeréseket" - nyilatkozta Mécs.