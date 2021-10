Bárcsak reggelre bemászna a fejünkbe az a sok tanulnivaló, amivel folyton birkózunk. Bárcsak gyerekjáték lenne az érettségi. Bárcsak nem kellene olyan sokat tanulni a műveltséghez! A diáklét rákfenéire több gyógyszer is van, mindenekfelett pedig kutyaharapást szőrivel! Olvassatok és kutassatok értékes feldolgozások után! Például a színházban.

Tényleg annyira eltávolodtunk a színház eredeti funkciójától, hogy magyaráznunk kell, milyen óriási hasznát vennénk az oktatásban? Mennyivel könnyebb lenne felkészülni történelemből, irodalomból, művészet- és kultúrtörténetből, ha megkeresnénk és megnéznénk azokat a korhű színpadi feldolgozásokat, amelyek rávilágítanak az adott művek és korszakok lényegére, viszonyaira, miliőjére, szereplőinek karaktereire és dilemmáira!

Igazán kiváltságos helyzetben vagyunk, hiszen – a világon egyedülálló módon – minden ujjunkra minimum 10 színtársulat is jut, ha éppen válogatni szeretnénk. No, persze, nem mindegyik egyforma mélységben nyúl darabokhoz és témákhoz, de ha jó érzékkel válogatunk, kincseket találunk. A hitelességnek több kritériuma is van, ezeket érdemes számbavenni, amikor színházat és darabot választunk.

A jó alapanyag nemcsak a főzésnél elsődleges, de a színházi rendezések, szövegkönyvek esetében is azt kell megnézni, milyen források alapján készül a színpadi mű. Minthogy minden színdarab jelentésekkel bombáz bennünket, nagyon nem mindegy, melyik olvasatot látjuk, halljuk. Törekedjünk arra, hogy hiteles történeti és irodalmi források, netán forráskutatások alapján készülő műveket nézzünk!

A rendező személye legalább annyira sokatmondó, mint a szerző és a történet maga. Nem feltétlenül tapasztalata, sokkal inkább világlátása alapján képes egy színpadi rendező jó megközelítéssel nyúlni problémákhoz, darabokhoz és megválogatni alkotótársait ebben a folyamatban.

Az igazán jó darabok olyan színházban születhetnek meg, ahol kiforrott elképzelés él a művészi feldolgozásról és a színház szerepéről. Óvakodjunk a pusztán szórakoztatni akaró és a tanítást mellőző színháztól! A „minden viccnek fele igaz" mondás komoly életbölcsesség, aminek a legkönnyedebb darabokban is érvényesülnie kell.

Olyan színházat válasszunk, amely nem fél a megosztó témáktól és a komoly előkészületet igénylő daraboktól! Az igényesség egyik alapkritériuma a mélység, erről ne mondjunk le! Ahol nem láthatunk izgalmas történelmi vagy lélektani drámát, társadalomkritikai kérdésekkel foglalkozó műveket, esetleg szatírát, ott a vígjátéktól sem várhatunk sokat.

Keressük meg a specialistákat! Léteznek olyan színházak, amelyek hitvallásukat egy-egy történelmi és társadalmi szempontból fontos rendezői elv köré szövik: ők lesznek a téma specialistái, hiszen elmélyülnek az adott módszerben és tematikában. Jó szívvel ajánlom ennél a pontnál az Udvari Kamaraszínház minden darabját példaként és néznivalóként egyaránt, hiszen ez az egyetlen olyan színház a Kárpát-medencében, amely a magyar történelem sorfordító pillanatait és a nemzetközi történelem egy-egy szeletét forráskutatások alapján dolgozza fel. Amit itt megtanulhatunk, az érettségire is kötelező anyag:

+ 1 trükk!

Akinek ezek után még kétségei támadnak a színházlátogatás didaktikus hasznával kapcsolatban, annak elárulom, hogy az érettségi bizottságot is le lehet nyűgözni egy-egy mű feldolgozásainak ismeretével. Ez olyan plusz egy dolgozatban, amire kincsvadász pedagógusok garantáltan felkapják a fejüket. Nem lesz mindig pandémia, visszatérnek a szóbelizési lehetőségek, és akkor szemtől-szemben is élvezhetjük, milyen sokat számít a sokoldalú felkészültség. Könnyítsünk hát a tanuláson a művészet erejével!